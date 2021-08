Bons plans NRJ Mobile : un iPhone 8 offert et un forfait pas cher valable à vie

L'opérateur NRJ Mobile propose en plus de son forfait illimité 117Go de 4G à 11.70€ par mois à VIE, un pack spécial avec un iPhone 8 reconditionné offert pour toute commande d'un abonnement 60Go. Ces deux promotions sont disponibles jusqu'au 15 Août inclus. Revenons sur l'opération spéciale à ne pas manquer pour vous équiper d'un iPhone sans rien débourser à la commande et ce forfait pas cher valable sans condition de durée !

Bon plan : L’offre « iPhone 8 reconditionné + forfait 60Go »

Vous pouvez obtenir l’iPhone 8 64Go sans rien débourser à la commande. Il s'agit d'un modèle reconditonné en excellent état et de coloris gris. Pour profiter de cette offre spéciale, NRJ Mobile associe à cet iPhone un forfait mobile avec 60Go de 4G à seulement 14.99€ par mois au lieu de 19.99€. Cette offre est conditionnée à une période d'engagement de 24 mois. Si vous souhaitez vous engager seulement sur année, l'abonnement téléphonique passe au tarif de 29.99€ par mois au lieu de 34.99€.

Ce smartphone d'Apple est équipé d'un écran Retina HD de 4.7 pouces et embarque un capteur photo principal de 12MP et un objectif de 7MP pour vos selfies. A noter que l'iPhone 8 est testé, contrôlé et réinitialisé et est garanti sans rayure.

Le forfait 60Go associé inclut :

60Go d’Internet en France dont 20Go utilisables depuis l’UE et les DOM

en France dont utilisables depuis l’UE et les DOM Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’UE et les DOM

Pour saisir ce pack, vous avez jusqu'au 15 Août inclus dans la limite des stocks disponibles.

Une série limitée 117Go à 11.70€ valable à VIE

En plus de pack iPhone 8 offert, NRJ Mobile met en avant un forfait sans engagement à petit prix valable sans condition de durée. L'offre est en effet affichée au prix fixe de 11.70€ et permet de profiter de 117Go sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Elle propose aussi les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM.

Pour vos usages Web à l'étranger, cet abonnement comprend 13Go à utiliser depuis l'Union européenne -dont la Métropole et les départements d'outre-mer ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.