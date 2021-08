Xiaomi Mi Mix 4 : des fuites avant la présentation officielle imminente

Considérée comme la vitrine technologique de la marque, la gamme Mi Mix comprend des modèles qui intègrent les nouvelles technologies développées par la marque. Ces dernières ne sont pas forcément reprises à grande échelle sur les autres smartphones Premium Xiaomi, mais ils permettent au géant chinois de matérialiser sa conception du smartphone de demain.

Dans cette gamme, le Xiaomi Mi Mix 4 succèdera donc, près de trois ans plus tard, au Mi Mix 3. Lancé en novembre 2018, ce dernier s’est notamment illustré par son écran sans encoche et sans bordure, mais aussi par sa caméra avant qui s’active à l’aide d’un système coulissant manuel.

#DigitalChatStation

The screen of Mi MIX4, the new flexible CUP technology, proactively in the middle of the status bar. There is almost no difference between the under-screen area and the main screen, and the full-pixel accuracy of 100% completeness is truly full-screen. pic.twitter.com/LLkHBkmbAA