Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : un célèbre leaker dévoile les prix

Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 de Samsung seront officiellement présentés au grand public à l’occasion du prochain Galaxy Unpacked, l’événement annuel du géant sud-coréen. Et tandis que la plupart des observateurs discutent encore des caractéristiques qu’arboreront ces deux smartphones pliables, c’est une autre info capitale qui a fuité il y a quelques jours : leur prix !

Des smartphones pliants moins chers que leurs aînés

Evan Blass, également connu sous son pseudo twitter Evleaks, n’en finit pas d’alimenter le web avec ses exclusivités sur les derniers modèles de smartphones. Le célèbre leaker américain dont les infos se sont souvent révélées justes, avait notamment fait fuiter, il y a quelques semaines, des rendus assez détaillés du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3.

Cette fois-ci, c’est sur le prix des deux futurs smartphones pliables de Samsung que le leaker américain nous en apprend plus. Si l’on en croit son tweet en date du 3 août, le Galaxy Z Flip 3 devrait être commercialisé entre 1099 et 1149 €, tandis que le Galaxy Z Fold 3 démarrerait sur le marché avec un prix variant entre 1899 et 1999 €.

Si ces prix sont avérés, ils seront un peu plus bas que ceux de leurs prédécesseurs. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 2 avait été commercialisé à 2020 € lors de son lancement sur le marché français. Quant au Galaxy Z Flip, il culminait à 1509 €.

Mais attention ! Evan Blass ne précise pas pour quel pays sont ces tarifs. Sachant que les prix de lancement en France font généralement partie des plus élevés, la facture pourrait bien être beaucoup plus salée, au final.

Des infos sur les autres nouveaux gadgets Samsung

En plus des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, l’événement Samsung Unpacked prévu pour se tenir le mercredi 11 août prochain sera également l’occasion pour la marque coréenne, de présenter quelques nouveaux gadgets. Il s’agit notamment de la Galaxy Watch et des nouveaux écouteurs, les Galaxy Buds 2.

Ceux-ci n’ont pas été épargné par le leaker américain qui a aussi dévoilé leurs futurs prix de lancement. Si l’on se fie à ses informations, la prochaine montre Samsung serait commercialisée à partir de 279 € et pourrait coûter jusqu’à 409 € pour le plus grand format. Quant aux Galaxy Buds 2, ils devraient être commercialisés à 159 €.

Rendez-vous donc ce 11 août pour avoir la confirmation, ou non, de toutes ces infos.