Honor va présenter son smartphone haut de gamme Magic 3 mais pourrait se voir à nouveau interdit d’utiliser les Google Mobiles Services

La marque Honor doit officiellement présenter son smartphone haut de gamme Magic 3 profitant d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 Plus mais pourrait parallèlement se voir interdire l’utilisation des fameux Google Mobiles Services, comme Huawei alors que le constructeur avait réussi à y échapper en « prenant son indépendance » vis-à-vis de son ancienne maison-mère.

Il y a quelques mois, Huawei a décidé de vendre sa division très grand public de smartphones, Honor afin que celle-ci puisse ne plus être sous l’interdiction d’utiliser les Google Mobiles Services et travailler avec des entreprises américaines. Or, un petit groupe de députés Républicains américains préfèrerait que Honor fasse à nouveau partie de la liste des sociétés n’ayant pas le droit de commercer avec des sociétés US, comme c’est actuellement le cas pour Huawei et ce qui n’est pas sans conséquence économique, loin de là, le géant chinois perdant mois après mois des utilisateurs.

Honor de retour sur la liste noire ?

14 représentants du parti politique des Républicains américains a ainsi demandé l’inscription de la société Honor sur la « Entity List », une liste noire dont le simple fait d’y figurer interdit toute collaboration avec des entreprises américaines ainsi que tout achat auprès de fournisseurs utilisant des technologies américaines. Ils craignent que la firme chinoise ne puisse fournir des technologies US au Parti communiste chinois et mettent en avant le fait que Huawei a vendu Honor dans le seul et unique but d’échapper aux contrôles des exportations destinés justement à empêcher de telles fuites. Malgré cela, Honor a déjà recommencé à travailler avec des entreprises américaines et pas n’importe lesquelles puisque le géant Qualcomm est l’un de ses fournisseurs.

Le Magic 3 pourtant doté du Snapdragon 888 Plus

En effet, le futur smartphone haut de gamme Magic 3 sera doté de la nouvelle puce du fondeur US, le Snapdragon 888 Plus. Il sera officiellement dévoilé le 12 août prochain au cours d’une présentation mondiale. Ce n’est rien de moins que le PDG d’Honor, Georges Zhao, qui l’a confirmé lors du Global CEO Tech Talk où il a pu partager sa vision de l’avenir à l’heure des technologies innovantes que sont l’intelligence artificielle et la 5G. Ce processeur fournirait jusqu’à 20% de performances en plus notamment en ce qui concerne l’intelligence artificielle par rapport au Snapdragon 888 qui est intégré sur de nombreux smartphones haut de gamme actuellement disponibles.

Le Honor Magic 3 est inspiré par les couleurs de l’« heure magique » réputée dans le monde de photographie et du cinéma pour être l’un des meilleurs moments de la journée pour prendre des photos, un instant de grâce 15 à 20 minutes avant le coucher ou après le lever du soleil. Le ciel prend alors une teinte bleu nuit ou rose dorée ce qui doit donner les finitions Blue Hour et Golden Hour du mobile. Toutes les caractéristiques techniques seront dévoilées lors de l'événement organisé par le constructeur, le 12 août.