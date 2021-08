Xiaomi devient le premier constructeur de smartphones au monde devant Samsung et Apple

La société chinoise vient d’enregistrer une part de marché de 17,1% en juin 2021 ce qui est supérieur à celle affichée par la concurrence Apple ou Samsung faisant ainsi de la firme le premier constructeur au monde, d’après le cabinet Counterpoint Research.

Xiaomi : le premier constructeur de smartphones au monde

La marque Xiaomi n’en finit plus de s’imposer sur le marché des smartphones. En effet, au premier trimestre 2021, elle passait devant la société américaine Apple en ce qui concerne le nombre de smartphones vendus à travers le monde entier. Pour le second trimestre 2021, selon le cabinet Counterpoint Research, les ventes de l’entreprise sur ce marché ont progressé de 26% entre les mois de mai et juin permettant ainsi à la société de revendiquer quelque 17,1% de parts de marché à fin juin. Les concurrents, Samsung et Apple enregistrent alors des parts de marché de 14,3% et 15,7%, respectivement.

Xiaomi aurait ainsi vendu près de 800 millions de smartphones depuis sa création en 2011. Cela montre une progression particulièrement impressionnante surtout face à des marques comme Samsung ou Apple qui sont sur ce marché depuis plus longtemps. La pandémie mondiale qui touche actuellement la planète entière aurait joué un certain rôle au bénéfice de Xiaomi, selon Counterpoint Research puisque Samsung aurait largement souffert de la situation notamment au Vietnam avec une très forte diminution de la production de smartphones suivie par une pénurie. En outre, Xiaomi profite également du déclin de Huawei toujours empêtré dans les sanctions américaines lui interdisant d’utiliser les Google Mobiles Services au sein d’Android.

Xiaomi Redmi Note 10 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

192,08 € Amazon Marketplace

Rakuten 194,88 € acheter Rakuten

Boulanger 199,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Et en France ?

En France aussi, Xiaomi occupe désormais la plus haute marche du podium avec une part de marché de 30% si on en croit la dernière étude menée par Canalys, pour le deuxième trimestre 2021. Le fabricant est ainsi devant Samsung qui enregistre une part de marché de 22% et devant Apple avec 15% de parts de marché. Xiaomi a vu ses livraisons augmenter de 82% alors que les concurrents Samsung et Apple ont subi un recul de 42% et 6% respectivement.

Prochainement, Xiaomi doit dévoiler son smartphone Mi Mix 4 et d’autres modèles sont à venir, le constructeur comptant ne pas s’arrêter en si bon chemin et développant également d’autres marchés comme celui des objets connectés, des TV mais également celui de l’automobile.