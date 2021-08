Le Vivo Y52 5G est officiel en France

La marque Vivo s’est récemment lancée sur le marché des smartphones avec quelques modèles pour commencer. Désormais, il faut aussi compter dans ses rangs le nouveau Vivo Y52 5G proposé à moins de 270 € avec un grand écran et une batterie prometteuse de deux jours d’autonomie.

Le Vivo Y52 5G est officialisé

Afin d’étoffer sa gamme de smartphones pour le grand public en France, le constructeur Vivo propose désormais le Vivo Y52 5G venant ainsi accompagner les actuels Vivo V21, Vivo Y72, Vivo X60 Pro, Vivo Y11s, Vivo Y70, Vivo Y20s et Vivo X51 5G. Ainsi, l’entreprise souhaite offrir à très large public, un catalogue complet et cohérent allant du mobile d’entrée de gamme jusqu’au modèle Premium.

L’idée avec le nouveau Vivo Y52 5G est de permettre d’accéder à la technologie 5G à un tarif plutôt raisonnable même si la concurrence fait rage sur ce segment de marché notamment chez Xiaomi ou Oppo et plus récemment Samsung. Le Y52 5G partage un grand nombre de caractéristiques techniques avec son aîné, le Y72 5G. Ainsi, il profite aussi d’un large écran de 6,58 pouces sur une dalle LCD non compatible avec le standard HDR et affichant une définition de 1080 x 2400 pixels afin d’offrir une bonne lisibilité et une sensation agréable en regardant la surface d’affichage. Sa fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz seulement alors que d’autres bénéficient d’une fréquence plus élevée permettant des défilements plus fluides.

Le même processeur que le Vivo Y72 5G mais pas la même capacité de RAM

Comme le Vivo Y72 5G, le Vivo Y52 5G s’appuie sur une puce Mediatek Dimensity 700 qui est ici associée à 4 Go de mémoire vive là où le Y72 5G profite d’une capacité supérieure, de 8 Go pour la RAM ce qui lui permet d’ouvrir un peu plus d’applications simultanément et d’offrir une gestion des ressources plus ergonomique et plus efficace. Mais avec 4 Go, il y a déjà de quoi faire pour des applications simples. On peut compter sur un espace de stockage de 128 Go extensibles grâce à l’insertion d’une carte mémoire au format micro SD afin d’enregistrer plus de documents, photos, etc. dans la mémoire interne. Comme le Vivo Y72 5G, le Y52 5G embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui fait dire à son constructeur qu’il peut tenir 2 jours avec une seule charge. Elle peut se recharger à 18 Watts ce qui est correct mais pas extraordinaire face au 30, 50 voire 65 Watts proposés par certains modèles.

Une partie multimédia en retrait

Pour la partie photo, le Vivo Y52 5G est moins bien équipé que Y72 5G puisqu’il dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels contre un 64 mégapixels pour l'aîné. À côté, il y a un capteur macro de 2 mégapixels et un autre également de 2 mégapixels pour les effets Bokeh et ainsi optimiser les portraits afin de créer un flou d’arrière-plan sublimant le sujet principal de la photo. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 8 mégapixels derrière un poinçon alors que le Y72 5G propose un objectif de 16 mégapixels. Le mobile est compatible 5G et propose du Wi-Fi 5 ainsi que la technologie NFC pour le paiement sans contact. Il fait 193 grammes sur la balance.

Le nouveau smartphone Vivo Y52 5G est actuellement disponible pour un prix de 269 € dans les enseignes Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Auchan et SFR.