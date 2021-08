Incroyable, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est en promotion chez Amazon à 234€ seulement !

Le très réputé Xiaomi Redmi Note 10 Pro est actuellement en promotion sur le site d’Amazon. Il est affiché avec une réduction de -16% ce qui fait chuter son prix à moins de 240€ ! Attention, les stocks sont limités alors lisez vite la suite pour profiter de ce bon plan.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est en promo à moins de 240€

Le numéro un des ventes en ce moment chez Amazon, c’est le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Et la bonne nouvelle est que cet excellent smartphone est en promotion actuellement ! Affiché avec une remise immédiate de -16%, son prix chute de 279€ à 234.36€ seulement. Economisez ainsi 45.54€ sur l’achat de ce téléphone Xiaomi. Le modèle concerné par l’offre est doté d’un espace de stockage de 64Go et d’une RAM de 6Go et est de couleur grise. D’autres couleurs sont également en promotion.

La version avec un espace de stockage supérieur c'est-à-dire 128Go est proposée au prix de 324.48€ au lieu de 349€. En choisissant Amazon pour votre commande bénéficiez d’une livraison à domicile gratuite et rapide. Vous pourrez profiter très vite de votre nouveau smartphone. De plus, si vous le souhaitez un paiement en 4 fois sans frais est mis à votre disposition gratuitement si vous choisissez de rejoindre Amazon Prime.

Pourquoi le Xiaomi Redmi Note 10 Pro a autant de succès ?

Sorti en mars 2021, ce smartphone très récent séduit par la qualité de son écran, son appareil photo à 108Mpx, sa batterie puissante et son petit prix. Il a tout pour plaire. On n’est pas surpris de le voir en tête des ventes.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro possède un écran Amoled vraiment premium de 6.67 pouces. Il affiche en Full HD+ et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est protégé par un verre très résistant de type Gorilla Glass 5 comme les smartphones haut de gamme de Samsung et Huawei. Il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 732G épaulé par 6Go de RAM et un espace de stockage de 64Go. Une version plus performante avec 8Go de RAM et un espace de stockage de 128Go existe également.

Côté photo, il embarque 4 capteurs photo dont un capteur principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Il peut filmer en 4K à 30 images par seconde. Pour les selfies, un capteur frontal de 16 Mpx a été installé. Le Redmi Note 10 Pro offre une belle autonome grâce à sa batterie puissante de 5 000 mAh.