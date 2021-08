Nouvelle gamme de smartphones Motorola Edge, pour allier design et performances

La marque Motorola vient d’annoncer l’arrivée prochaine sur le marché d’une nouvelle gamme de smartphones. Baptisée Edge20, cette série comprend trois modèles : edge20 Lite, edge20 et edge20 Pro misant sur un design premium et une certaine puissance. En voici tous les détails.

Pour tenter de revenir dans la course, Motorola annonce sa nouvelle gamme de mobiles edge20 avec des composants qui devraient leur permettre de rivaliser avec la concurrence tout en proposant des tarifs relativement abordables aux regards des caractéristiques techniques affichées. Ainsi, la version la plus haut de gamme est proposée à 700 € pour trois déclinaisons en bleu nuit, blanc ou avec un revêtement en cuir vegan bleu. Techniquement, il est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 870 avec 12 Go de mémoire vive LPDDR5 et 256 Go de mémoire interne au format UFS 3.1 pour des écritures et des lectures très rapides des données. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge 30 watts. Son écran mesure 6,7 pouces en diagonale avec une dalle OLED 10 bits et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, comme les meilleurs mobiles pensés pour le jeu. Cela permet d’obtenir une excellente fluidité dans les défilements et la fréquence d’échantillonnage de 576 Hz en fait un très bon allié pour les jeux vidéo proposant ainsi une excellente réactivité.

Un capteur de 108 mégapixels à l’arrière pour le edge20 Pro

Le nouveau Motorola edge20 Pro est compatible 5G et Wi-Fi 6 ainsi que NFC et Bluetooth 5.1. Il peut accepter 2 cartes SIM simultanément. Enfin, pour la partie photo devenue très importante, le smartphone profite d’un capteur de 108 mégapixels, d’un téléobjectif 5x de 8 mégapixels avec stabilisation optique ainsi que d’un capteur de 16 mégapixels gérant les prises de vue macro et grand-angle. L’appareil est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde. De nombreux modes de prises de vue sont proposés et un capteur de 32 mégapixels est là sous un poinçon au niveau de l’écran pour se prendre en selfie. Le Motorola edge20 Pro est animé par Android 11 avec une version stock du système, c’est-à-dire extrêmement proche de celle proposée au sein des Google Pixel. Le edge20 Pro sera disponible à partir du 10 septembre pour un prix de 700 € environ.

Edge20, un peu moins de puissance mais beaucoup de similitudes avec la version Pro

De son côté, le nouveau Motorola edge20 embarque une puce Qualcomm Snapdragon 778G avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Il s’appuie sur une configuration à triple capteurs aussi avec le même objectif de 108 mégapixels, un téléobjectif 3x de 8 mégapixels et le même capteur de 16 mégapixels pour les photos en grand-angle et les macros. L’objectif à selfie est identique à celui de la version Pro. Il profite également du même écran que le Motorola edge20 Pro et, comme lui, est certifié IP52 le rendant résistant aux éclaboussures. Il est alimenté par une batterie de 4000 mAh supportant la charge 30 watts. Il peut accepter deux cartes 5G et propose du Wi-Fi 6, du Bluetooth et du NFC. Le nouveau smartphone Motorola edge20 sera disponible pour un prix de 500 € environ dès le 3 septembre.

Motorola edge20 lite avec le même écran et le capteur 108 mégapixels

Enfin, le Motorola edge20 lite est décliné en vert très clair ou gris. Il est animé par une puce Mediatek Dimensity 720 avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne extensibles. Il profite d’une batterie de 5000 mAh acceptant la charge 30 watts. Il dispose du même écran que les deux précédents et embarque également le capteur de 108 mégapixels pour les photos. Celui-ci est accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur s’occupe de la profondeur de champ afin d’optimiser les portraits. Pour les selfies, c’est toujours le même objectif de 20 mégapixels qui officie à l’avant. Il est compatible 5G et Wi-Fi 5 avec le support de deux cartes SIM mais une seule 5G. Il est également certifié IP52. Le nouveau smartphone Motorola edge20 lite sera disponible à partir du 3 septembre pour un prix de 370 € environ.