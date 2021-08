Dernier jour de promotion sur les forfaits B&You de Bouygues Telecom !

Les promotions sur l'ensemble des forfaits mobiles B&You prennent fin ce soir à 23h59 ! Il vous reste ainsi encore quelques heures pour profiter des séries avec 5Go, 70Go, 100Go et 130Go à partir de 4,99€ par mois. Nous vous présentons ces offres dans cet article.

L'offre de Bouygues Telecom

Depuis jeudi dernier, l'opérateur B&You propose quatre forfaits mobiles bénéficiant d'un tarif promotionnel, valable même après la première année de souscription. Disponibles encore jusqu'à ce soir, 23h59, vous pourrez apprécier le panel d'offres mis en avant, à savoir, de 5Go à 130Go d'Internet pour maximum 18.99€ par mois. Ces offres sont sans engagement vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

En termes de garanties, quel que soit le forfait B&You choisi, vous pourrez appeler et envoyer des messages à votre convenance partout en Europe, DOM et Métropole inclus. Vous pourrez également apprécier l'illimité pour vos appels et vos SMS émis depuis cette dernière destination en direction de l'ensemble des départements d'outre-mer !

De plus, Bouygues Telecom vous offre un mois gratuit au service B.tv avec les forfaits 70Go, 100Go et 130Go (ce service étant inclus dans le forfait 5Go). Au-delà, si vous êtes intéressé, vous pourrez souscrire à l'option - sans engagement - pour la somme supplémentaire de 3€/mois au lieu de 6€.

Les forfaits B&You en promotion

Idéal pour les petites consommations et les petits budgets, le forfait B&You à 4.99€/mois vous offre 5Go d'Internet que vous soyez en France métropolitaine, dans les DOM ou encore en Europe.

Pour davantage de data, vous pouvez choisir parmi trois forfaits. Le premier vous permet de disposer de 70Go d'Internet en France et de profiter de 12Go (inclus) lorsque vous voyagez à l'étranger*. Ce forfait 70Go vous coûtera 12.99€ chaque mois.

Le second propose 100Go en France, dont 15Go utilisables depuis les DOM et les pays européens, pour deux euros supplémentaires, soit 14.99€ par mois.

Enfin, pour surfer sur le web en toute sérénité, vous pouvez opter pour le forfait B&You 130Go. La data dédiée à votre connexion à l'étranger est également de 15Go, mais depuis la France, vous pourrez utiliser jusqu'à 130Go d'Internet, et ce, pour la somme de 18.99€ par mois.

*Europe et DOM