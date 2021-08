Où acheter les iPhone 12 et iPhone 12 mini au meilleur prix en août 2021 ?

Envie de troquer votre smartphone pour le tout dernier iPhone 12 ? Même si les smartphones Apple sont rarement en promotion, on constate tout de même des différences de prix chez les marchands aujourd’hui. Découvrez maintenant quelle enseigne propose les iPhone 12 et iPhone 12 mini au meilleur prix en août 2021 !

L’iPhone 12 est disponible à moins de 800€ chez RED by SFR

Lors de sa sortie en octobre 2020, l’iPhone 12 était proposé au prix de 909€. Sur le site d’Apple, il est encore actuellement proposé à ce même tarif. La marque à la pomme ne propose que très rarement des promotions sur ses smartphones. Mais en faisant le tour des autres enseignes ce matin, on constate qu’il est possible de trouver l’iPhone 12 à petit prix chez RED by SFR. L’opérateur propose le même modèle avec une remise immédiate de 110€. Le prix de l’iPhone 12 chute donc au petit prix de 799€.

L’iPhone en promotion chez RED by SFR à 799€ possède 64Go d’espace de stockage. Il est proposé en 6 coloris différents à savoir mauve, noir, bleu, vert, rouge ou blanc. Tous les coloris sont au même tarif. Si vous souhaitez en plus souscrire à un forfait RED sachez qu’un paiement en 4 fois sans frais vous sera proposé. L’opérateur propose des forfaits mobiles en promotion à partir de 5€ par mois seulement. C’est le moment de faire des économies sur l’achat de votre smartphone mais également sur votre abonnement de téléphone.

Chez RED by SFR les mobiles peuvent être achetés seul. Vous n’êtes donc pas obligé de souscrire à un forfait pour profiter de ce bon plan sur l’iPhone 12. Tous les téléphones sont vendus débloqués. Vous pourrez donc l’utiliser avec votre opérateur actuel.

L’iPhone 12 mini + protège écran au prix de 699€ chez RED by SFR

L’iPhone 12 n’est pas le seul de la série à être proposé à petit prix par RED by SFR. L’iPhone 12 mini est vendu au prix de 809€ dans les Apple Store mais vous le trouverez à un prix inférieur chez l’opérateur en ce moment. Il est proposé comme son grand frère avec une remise immédiate de 110€. Vous pouvez achetez l’iPhone 12 mini pour 699€ ! C’est le meilleur moment pour se faire plaisir avec un smartphone haut de gamme à petit prix.

En plus en ce moment pour tout achat d’un iPhone 12 mini, un protège écran est offert. Pour en profitez achetez-le avant le 16 août et vous recevrez en cadeau un protège écran antibactérien en verre trempé afin de préserver l'écran de votre nouveau téléphone des chocs et des rayures. Votre iPhone sera ainsi protégé dès sa réception.

En choisissant RED by SFR pour votre achat, en plus de profiter du meilleur prix, bénéficiez également de la livraison gratuite et rapide à domicile. Votre iPhone vous sera expédié en 24h seulement.