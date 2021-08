Oppo présente sa technologie de caméra sous l'écran

Les fabricants de smartphones cherchent par tous les moyens à faire disparaître la caméra frontale indispensable pour se prendre en selfie. La solution d’un capteur sous l’écran semble une piste prometteuse. ZTE, Samsung, Xiaomi mais également Oppo travaillent activement sur le sujet. Voici la technologie utilisée par ce dernier.

Oppo innove

La marque Oppo innove régulièrement. À l’image de Samsung, Xiaomi et ZTE, elle cherche à développer une solution aussi pertinente que possible pour cacher la caméra frontale et offrir une surface d’affichage la plus grande et la plus uniforme possible. Alors que ZTE propose déjà sur le marché l’Axon 20 mais qui ne semble par reporter tous les suffrages, le constructeur en est déjà à sa deuxième génération de mobiles commercialisés. Oppo travaille également sur le sujet et devrait vraisemblablement proposer un modèle dans les prochains mois. En attendant, l’entreprise lève le voile sur les technologies utilisées pour rendre aussi discrète que possible la caméra frontale. Oppo travaille depuis 2018 sur les technologies de caméra sous écran et a ainsi déposé plus de 200 brevets.

Un écran spécifique pour optimiser l’affichage

Pour sa solution de caméra sous écran, Oppo a dû développer plusieurs innovations qui concerne l’écran lui-même. Ainsi, le constructeur a procédé à une réduction de la taille des pixels tout en gardant le même nombre de points sur la surface d’affichage afin de garantir une densité minimale de 400 ppi pour offrir une bonne qualité et une lisibilité optimale. En outre, l’entreprise a également utilisé un câblage spécifique. Transparent, il est plus fin de moitié que le câblage classique afin de proposer, selon le fabricant, un affichage beaucoup plus net et une expérience visuelle uniforme. Toujours au niveau de l’écran, le standard veut qu’un circuit de pixels soit utilisé pour piloter 2 pixels dans la zone de l’écran située au-dessus de la caméra. Mais afin de pouvoir contrôler les couleurs et la luminosité de toute la surface d’affichage, Oppo utilise une technologie où chaque circuit de pixel pilote un seul pixel venant se combiner avec une technologie de compensation algorithmique. Selon le fabricant, cela permet d’obtenir des caractères nets même s’ils sont de petite taille.

En ce qui concerne le capteur photo lui-même, ou plus exactement le traitement logiciel qui lui est associé, Oppo annonce avoir développé une série d’algorithme d’image aidé par l’intelligence artificielle comme la réduction de la diffraction, HDR et la balance automatique des blancs afin de limiter les effets que l’on peut rencontrer avec une caméra sous écran.

Après le ZTE Axon 20, plus récemment, l’Axon 30 et le Xiaomi Mix 4 qui proposent des caméras sous écrans, Samsung devrait très prochainement annoncer un smartphone qui en sera équipé (on pense au Galaxy Z Fold 3) mais aussi Oppo, bien sûr.