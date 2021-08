Xiaomi Mix 4 officiellement dévoilé, tous les détails : capteur photo sous l’écran, charge à 120 watts et Snapdragon 888+

Comme prévu, la marque Xiaomi a présenté officiellement son nouveau smartphone haut de gamme, Mix 4 dont la particularité est de présenter un écran total en façade avec, donc, un capteur photo sous l’écran, une charge rapide 120 watts, l’intégration de la technologie large bande UWB et le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 888+.

Xiaomi a donc officiellement dévoilé le Mix 4, appartenant à la catégorie des « smartphones concepts » c’est-à-dire qu’il profite des toutes dernières innovations de la marque. En effet, ce nouveau mobile peut se targuer d’être l’un des tous premiers smartphones à intégrer un capteur photo sous l’écran après le ZTE Axon 20 présenté l’année dernière mais dont les résultats ne semblent pas probants. Le Xiaomi Mix 4 bénéficie donc d’un traitement spécifique au niveau de l’écran pour que la zone de la caméra propose une densité de pixel, une luminosité et des couleurs identiques à celles du reste de la surface d’affichage. Selon le constructeur, l’appareil photo de 20 mégapixels est alors « pratiquement invisible à l’œil nu ». Le smartphone combine un traitement matériel et logiciel afin de proposer des clichés aussi réussis que possibles.

Un écran incurvé HDR10+ et Dolby Vision, sans encoche ni poinçon

L’écran du Xiaomi Mix 4 est incurvé sur les deux bords latéraux. Il s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces 10 bits avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin de proposer des défilements parfaitement fluides. Notez le taux d’échantillonnage de 480 Hz afin d’aider à obtenir une meilleure réactivité dans les jeux vidéo. L’écran supporte les technologie HDR10+ et Dolby Vision ce qui est aussi le cas des iPhone 12. Le smartphone bénéficie d’une coque en céramique particulièrement robuste déclinée en noir, blanc ou gris. Malgré l’utilisation de ce matériau, Xiaomi promet un poids raisonnable en main. Notez l’intégration d’un point de connexion UWB large bande afin d’utiliser, comme les iPhone 12 et le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, des fonctions de détection de proximité pour les objets connectés. Un émetteur infrarouge est également présent pour transformer le mobile en une télécommande universelle.

Un Soc Qualcomm Snapdragon 888+ pour tous les dominer

Le Xiaomi Mix 4 est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888+ avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et 128, 256 ou 512 Go d’espace de stockage non extensibles au format UFS 3.1. Cela en fait l’un des mobiles les plus performants du marché. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh et supporte la charge rapide à 120 watts ce qui fait dire à son fabricant qu’il peut se recharger totalement en 21 minutes en mode par défaut et 15 minutes seulement en mode Boost. À ce jour, c’est le smartphone qui permet une charge la plus rapide du marché avec le Black Shark 4 conçu par… Xiaomi. Notez également la possibilité d’une charge sans fil à 50 watts, comme pour le OnePlus 9 Pro ou le Xiaomi Mi 11, par exemple. Il y a 2 haut-parleurs pour profiter d’un son stéréo optimisé par Harman Kardon ainsi qu’une certification Hi-Res pour de la musique de très haute qualité.

Une très bonne configuration photo et un module de traduction embarqués

Outre le capteur photo sous l’écran en façade, le Xiaomi Mix 4 profite d’un capteur photo principal au dos de 108 mégapixels avec stabilisateur optique, d’un capteur secondaire de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier capteur de 8 mégapixels permet de réaliser des zooms optiques jusqu’à 5x et numérique jusqu’à 50x, aussi doté d’un stabilisateur optique. Plus original, le mobile intègre un module de traduction par intelligence artificielle qui est capable de traduire du texte ou des photos mais également de l’audio afin de générer automatiquement des sous-titres en temps réel sur l’écran de l’appareil afin de pouvoir communiquer plus facilement dans une langue étrangère.

Le Xiaomi Mix 4 est décliné en différentes versions : 8+128, 8+256, 12+256 et 12+512 et proposé uniquement sur le marché chinois pour le moment à des prix respectifs et équivalents à 655 € HT, 700 € HT, 765 € HT et 830 € HT. Les précommandes débutent à partir du 11 août tandis que les ventes officielles seront possibles après le 16 août.