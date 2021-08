Les nouvelles promotions sur les forfaits mobiles sont arrivées chez RED by SFR !

RED by SFR a lancé de nouvelles promotions sur l'ensemble de ses forfaits RED sans engagement ! De 5Go à 130Go d'Internet à prix mini ou à prix réduit, ces offres sont disponibles jusqu'au 16 août prochain. Nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR et ses nouvelles offres promotionnelles

L'opérateur a mis en avant depuis hier de nouvelles offres mobiles à prix mini et à prix réduit avec jusqu'à 130Go d'Internet et la possibilité de bénéficier de la 5G avec l'un de ces forfaits RED ! Ces offres sont valables jusqu'au lundi 16 août prochain et sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Les quatre forfaits RED en promotion vous offrent l'illimité pour communiquer, aussi bien depuis l'Union européenne et les DOM que depuis la France métropolitaine. D'ailleurs, depuis cette destination, il vous sera possible d'appeler autant que vous le souhaitez vers les départements d'outre-mer, excepté vers Mayotte.

Les forfaits RED

L'opérateur propose aux utilisateurs souhaitant simplement l'essentiel, le forfait RED 5Go au prix de 5€ par mois. Celui-ci vous met à disposition 5Go d'Internet en France et 6Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM.

Les trois autres forfaits sont à prix réduit, et ce, sans condition de durée ! L'offre RED 70Go coûte 13€ par mois - au lieu de 16€ - et vous permet d'utiliser jusqu'à 70Go d'Internet en France et 10Go lors de vos séjours à l'étranger*.

L'offre RED 100Go est, quant à elle, au prix de 15€ par mois au lieu de 20€ ! Vous pourrez profiter de 100Go pour vous connecter en France et jusqu'à 12Go lorsque vous vous déplacez au sein de l'UE et des DOM.

Enfin, le forfait RED 130Go vous permet de disposer de 130Go en France et d'apprécier les 15Go dédiés à votre connexion depuis l'étranger*. RED by SFR vous permet avec ce forfait de bénéficier de la 5G si vous le souhaitez. Ainsi, le tarif de la version 130Go en 4G s'élève à 19€ par mois - au lieu de 25€. Pour obtenir la version 5G, il faudra vous acquitter mensuellement de 5€ supplémentaires, à savoir de 24€ par mois(au lieu de 30€).

*UE / DOM