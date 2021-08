PROMO Xiaomi Poco F3 avec 40€ de remise immédiate

Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour acheter un smartphone Xiaomi, vous serez ravi d’apprendre que le Xiaomi Poco F3 est en promotion actuellement. Vous le trouverez sur le site du constructeur avec une remise de 40€. Découvrez vite comment en profiter !

Le Xiaomi Poco F3 est en promo à 329€ seulement

Envie de changer de smartphone à petit prix ? C’est donc le bon moment de s’intéresser aux promotions proposées actuellement par le constructeur Xiaomi sur son site internet. De nombreux modèles sont à prix réduit dont le Xiaomi Poco F3. Avec une remise immédiate de -40€ son prix chute de 369.90€ à 329.90€ seulement ! Offrant un très bon rapport qualité, vous serez séduit par ses performances et son petit prix. Pour tout savoir de ce téléphone, lisez vitre notre test du Xiaomi Poco F3. Nous l’avons testé et nous vous dévoilons tous ses secrets.

Le modèle concerné par l’offre promotionnelle est doté d’un espace de stockage de 128Go et possède 6Go de mémoire vive. Il est proposé en trois coloris : blanc arctique, bleu océan et noir profond. Les trois couleurs sont au même tarif. A vous de choisir votre couleur préférée.

En achetant votre nouveau smartphone chez Xiaomi, vous pourrez profiter d’un paiement en 3 ou 4 fois par carte bancaire via Oney si vous le désirez. Cela peut vous permettre d’étaler le paiement afin de ne pas déséquilibrer votre budget.

Les performances et caractéristiques du Xiaomi Poco F3

Disponible depuis le 22 mars 2021, le Xiaomi Poco F3 fait partie de notre classement des 3 meilleurs smartphones récents à moins de 400€ avec le Samsung Galaxy A52 et l’Oppo A94. N’hésitez pas à lire notre comparatif pour choisir le modèle qui vous convient le mieux. Mais en choisissant parmi cette sélection, vous êtes sûr d’acheter un smartphone qui vaut vraiment le coup dans un budget raisonnable.

Le Xiaomi Poco F3 est équipé d’un écran Amoled de 6.67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son écran est idéal pour les amateurs de jeu. Il embarque une puce Snapdragon 870 épaulée par 6Go de RAM et un espace de stockage de 128Go. Une version avec 8Go de RAM et 256Go existe également. Cette dernière est proposée au prix de 369€ au lieu de 399€. Il est compatible avec le réseau 5G et ses performances pour le gaming ont été reconnues.

Côté photo, le Poco F3 est doté de trois capteurs photo dont un grand-angle de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Pour les selfies, comptez sur un capteur frontal de 20 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide 33W.