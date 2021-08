Samsung Unpacked 2021, le constructeur lève officiellement le voile sur les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3, le bilan complet des nouveautés

Comme prévu, la marque Samsung a organisé un événement virtuel afin de présenter officiellement ses deux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Après de très nombreuses fuites, il n’y avait plus grand-chose à se mettre sous la dent en termes de nouveautés si ce n’est peut-être les prix officiels. En voici tous les détails techniques.

Ces dernières semaines, les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 ont été les objets de très nombreuses fuites sur leurs caractéristiques techniques et physiques à tel point que très peu de choses restaient à connaître des deux nouveaux mobiles pliants du fabricant sud-coréen. L’évènement Unpacked 2021 de Samsung fut donc l’occasion d’officialiser toutes les informations que nous avons relayées au fil du temps et de confirmer la très grande majorité d’entre elles.

Ainsi, le nouveau smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold 3 vient logiquement succéder au Galaxy Z Fold 2 avec un châssis que le fabricant annonce comme étant plus robuste. Il profite ainsi d’un revêtement Gorilla Glass Victus faisant dire à son constructeur qu’il peut résister à des chutes jusqu’à 2 mètres de haut et propose une charnière retravaillée. Il peut être immergé totalement sous l’eau pendant plusieurs minutes sans subir de dommage grâce à une certification IPX8 tout en restant sensible à la poussière. Il est décliné en noir, vert ou argent. Il est donc équipé de deux écrans. Le premier est installé à l’extérieur et mesure 6,2 pouces, comme sur le précédent modèle bénéficiant une fréquence de rafraîchissement plus élevée que son prédécesseur puisque de 120 Hz, mais ne peut pas être utilisé avec le S Pen dont une version spéciale est prévue pour le Galaxy Z Fold 3. C’est l’écran intérieur qui mesure 7,6 pouces une fois totalement ouvert qui peut en profiter depuis sa dalle OLED.

Un capteur photo sous l’écran principal pour un affichage maximum

Pour les photos, le Galaxy Z Fold 3, comme le Galaxy Z Fold 2 est équipé de trois capteurs de 12 mégapixels vers l’extérieur. Il y a également le capteur de 10 mégapixels installé derrière un poinçon au niveau de l’écran extérieur de l’an passé et, beaucoup plus original, un dernier capteur de 4 mégapixels, sous l’écran, cette fois, est situé au niveau de l’écran intérieur. Ainsi, Samsung propose son premier modèle commercialisé avec une technologie de caméra sous écran, comme le très récent Xiaomi Mix 4 et le ZTE Axon 30 en attendant les futurs mobiles Oppo. Sinon, le mobile s’appuie sur le processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive et deux versions de 256 ou 512 Go pour l’espace de stockage, sans pouvoir étendre cette capacité. La batterie est une 4400 mAh, contre 4500 mAh pour le précédent et avec la possibilité d’une charge à 25 watts en filaire ce qui n’est pas extraordinaire lorsqu’on sait que des mobiles de milieu de gamme se recharge beaucoup plus vite. Notez qu’il faut se procurer un bloc d’alimentation à l’achat, car il n’est pas fourni, à l’image des récents Galaxy S21.

Quel prix pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 ?

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Fold 3 est disponible en précommande au prix de 1799 € pour la version avec 256 Go d’espace de stockage et à 1899 € avec 512 Go de mémoire interne. C’est moins cher que le précédent modèle lors de sa sortie. Les précommandes sont ouvertes jusqu’au 27 août, date de la disponibilité des appareils en France. Le S Pen Fold Edition est proposé à 49 €, au détail.

Un Galaxy Z Flip 3 plus robuste aussi

Pour sa part, le Galaxy Z Flip 3 est également étanche à l’eau, mais pas à la poussière. Il est décliné en noir, vert, lavande ou crème. Sur le site de Samsung, il est aussi proposé en exclusivité en gris, blanc ou rose. À l’image du Galaxy Z Fold 3, il reprend les grands principes de son prédécesseur. Il profite désormais d’un revêtement Gorilla Glass Victus le rendant résistant aux chocs et aux chutes. Il bénéficie de la même charnière que le Galaxy Z Fold 3 et propose les mêmes proportions que le précédent modèle. Son écran extérieur fait maintenant 1,9 pouce affichant certaines notifications et d’autres éléments comme des e-mails ou des messages avec la possibilité d’y répondre immédiatement sans avoir à ouvrir l’appareil. Il peut également aider à cadrer certains selfies.

Une partie technique améliorée

Techniquement, le Galaxy Z Flip 3 est plus performant que son prédécesseur avec une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 8 Go de mémoire vive et le choix entre 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne sans possibilité d’étendre la mémoire interne. L’appareil est alimenté par une batterie de 3300 mAh, comme le précédent capable de se charger à 15 watts, toujours sans bloc d’alimentation fourni. Pour la photo, le Galaxy Z Flip 3 s’appuie toujours sur deux objectifs de 12 mégapixels à l’extérieur et d’un capteur de 10 mégapixels pour se prendre en selfie. L’écran intérieur mesure 6,7 pouces une fois totalement ouvert, comme l’ancien, toujours sur une dalle AMOLED, mais qui passe de 60 à 120 Hz pour plus de fluidité. Le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 est proposé moins cher que son prédécesseur puisqu’il est disponible en précommande à 1059 € pour la version 128 Go et à 1109 € pour avoir 256 Go.