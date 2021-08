ZTE Axon 30, avec sa caméra sous écran, est officiel en Chine

Après un premier modèle de smartphone embarquant un capteur sous écran, l’Axon 20, la marque chinoise ZTE revient cet été avec son successeur, l’Axon 30 qui propose également cette astuce pour avoir un maximum de surface d’affichage en façade. En voici tous les détails.

La caméra sous écran est l’une des prochaines tendances pour les smartphones. En effet, depuis plusieurs années maintenant, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour faire disparaître l’encoche ou le poinçon qui est réservé au capteur photo frontal indispensable aujourd’hui pour se prendre en selfie. Ainsi, Xiaomi, ZTE, Samsung et Oppo travaillent sur le sujet plus que sérieusement et proposent, des concepts, des prototypes et plus récemment des modèles commercialisés à l’image du premier d’en eux, le ZTE Axon 20. Mais les résultats ne semblent pas à la hauteur des espérances pour ce mobile et le constructeur chinois revient cet été avec son successeur, l’Axon 30.

Les détails de l’écran avec une caméra dessous

Le nouveau smartphone ZTE Axon 30 profite donc d’un écran AMOLED de 6,92 pouces ce qui en fait déjà l’un des plus grands du marché. La dalle de 10 bits capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ainsi qu’une définition de 1080x2400 pixels au format 20:9. La surface d’affichage n’a aucune encoche ou poinçon. L’écran a une densité de 400 ppi, selon ZTE, alors qu’elle n’était que de 200 ppi sur la zone de caméra, sur l’Axon 20. ZTE a ainsi utilisé une matrice de pixels spécifique ainsi qu’un nouveau pilote de circuit. En outre, des algorithmes de traitement d’images ont également été développés pour aider du côté logiciel à optimiser les photos prises en selfie. Le capteur photo frontal embarque 16 mégapixels, comme sur l’Axon 20.

Et les autres objectifs photo ?

Les autres capteurs photo sont logiquement installés au dos de l’appareil. Il y a un module principal de 64 mégapixels accompagné d’un capteur grand-angle de 8 mégapixels sur 120 degrés ainsi qu’un objectif macro de 5 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels pour les optimisations des portraits dédiés aux calculs de profondeur de champ. L’appareil propose plusieurs filtres et différents modes pour de très nombreuses situations afin que chacun puisse exprimer ses envies de créations. Un stabilisateur optique permet de limiter les bougés et des fonctions dédiées aux Vlog sont également présentes.

De la mémoire vive disponible en cas de besoin

Techniquement, le ZTE Axon 30 est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 870G. Sa capacité de mémoire vive peut être augmentée jusqu’à 5 Go si nécessaire depuis la mémoire de stockage classique pour faire face à des tâches délicates demandant plus de ressources qu’à l’accoutumée. En outre, on peut compter sur l’intégration d’une batterie d’une capacité de 4200 mAh supportant la charge à 55 watts. Le mobile ne fait que 7,8 mm d’épaisseur pour un poids de 189 grammes.

Pour le moment, le nouveau smartphone ZTE Axon 30 n’a été officiellement annoncé qu’en Chine, mais une commercialisation à l’internationale devrait avoir lieu sans plus de précision à l’heure de l’écriture de ces lignes.