Voyager avec son smartphone, applis et astuces pour des vacances au top !

Indispensables dans notre quotidien, les smartphones sont notamment devenus ces dernières années, de parfaits compagnons de voyage. Pour peu que l’on y installe les bonnes applications et que l’on consulte les bons sites, ils se transforment en effet en véritables agences de voyages personnelles. Dans cet article, nous partageons avec vous, un petit échantillon des applications mobiles utiles, ainsi que nos petites astuces pour voyager avec son smartphone.

Comparer pour trouver sa destination et son type de séjour au meilleur prix depuis son smartphone

Le choix de la destination et du type de séjour est généralement la première étape dans l’organisation d’un voyage, notamment s’il s’agit de vacances. Dans ce cadre, tout dépend de vos envies, de vos préférences et de l’expérience recherchée.

Si vous avez encore l’embarras du choix, posez-vous des questions simples comme :

Souhaitez-vous rester en France ou aller à l’étranger ?

Préférez-vous partir au soleil ou plutôt à la neige ?

Partez-vous à deux, entre amis ou en famille ?

Recherchez-vous un séjour détente, découverte, divertissements ou encore une expérience originale ?

En fonction de vos réponses, vous pourrez plus facilement choisir votre destination, ainsi que le type d’hébergement qui sera le plus adapté pour votre séjour. Pour vous aider à y voir clair, n’hésitez pas à lire les guides de voyage disponibles sur des applis mobiles spécialisées comme Expedia ou Easyvoyage. La version mobile du site du ministère des affaires étrangères est également très utile.

Si vous recherchez une expérience complète à vivre en famille, avec des enfants et des ados, les clubs, villages de vacances et campings sont par exemple un excellent choix. Très en vogue ces dernières années, ces types de locations de vacances en famille sont la garantie de séjours riches en souvenirs. Pour comparer les bons plans disponibles dans ce registre et réserver aux meilleurs prix, Univers-Vacances est la plateforme idéale. Elle est accessible sur PC comme sur mobiles et permet de profiter de nombreuses promos toute l’année.

Organiser ses déplacements avec son smartphone

Que ce soit pour vous rendre dans votre destination de voyage ou pour vos déplacements durant votre séjour, plusieurs applis mobiles gratuites peuvent être très utiles. Parmi celles-ci, figurent notamment les grands comparateurs comme Expedia, Liligo, Jetcost ou encore Kayak. Ils permettent d’obtenir les meilleurs prix pour la réservation de vos vols, mais également pour vos déplacements en voiture, en train ou encore en bus durant vos vacances.

Une fois sur place, Google Maps est l’appli incontournable pour se repérer facilement. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est installée par défaut sur la plupart des smartphones. D’autres applications comme CityMapper peuvent également se révéler très utiles dans les grandes villes.

Les applis mobiles pour une expérience optimale

Selon le type de séjour pour lequel vous optez, vous aurez peut-être besoin de trouver les meilleures adresses pour manger, les lieux de divertissement et les autres sites d’intérêt situés à proximité de votre lieu d’hébergement. Pour cela, Yelp, LaFourchette, ainsi que l’incontournable TripAdvisor sont d’excellents alliés. Avec les nombreux commentaires d’utilisateurs, la version ligne du Routard vous sera également d’une grande utilité.

Si vous optez pour des vacances à l’étranger, Google Translate est une solution gratuite très pratique pour faire sauter la barrière de la langue et aller plus aisément au contact des autres. Hors-zone Euro, XE.com propose un convertisseur gratuit, rapide et facile à utiliser sur mobiles.

Bien gérer son budget avec son smartphone

En plus d’un convertisseur de devises, diverses applis mobiles peuvent vous aider à gérer efficacement vos finances durant vos voyages. Cela commence, bien entendu, par celle donnant accès à votre compte en banque. Certaines néobanques permettent par ailleurs de limiter au maximum les frais sur les transactions à l’étranger.

Pour ceux qui voyagent entre amis, l’application Tricount est idéale pour éviter les petits conflits. Pratique et simple à utiliser, elle permet de simplifier le partage des frais entre voyageurs. Pour cela, il suffit que chaque participant insère les dépenses qu’il effectue pendant le voyage pour le groupe. A la fin du voyage, l’appli calcule et indique précisément qui doit combien à qui.

Vos communications pendant votre séjour

Avant votre voyage, prévoyez également vos dépenses en communication (internet, appels et SMS). Cela est particulièrement nécessaire si vous vous rendez à l’étranger.

Pour info, la plupart des opérateurs proposent des forfaits avec des enveloppes de data utilisables dans les DOM et dans les pays de l’Union Européenne. Certains de ces forfaits couvrent également vos appels, SMS et MMS vers vos proches en France métropolitaine, quel que soit leur réseau, depuis certaines destinations.

Si vous voyagez en dehors de la zone Euro, renseignez-vous sur l’organisation du secteur dans votre destination. Consultez les offres des différents opérateurs locaux et utilisez un comparateur pour faire le choix le plus avantageux en fonction de vos besoins et de la durée de votre séjour.

Grâce à ces différentes applis, vous pouvez organiser au mieux votre voyage sans vous tracasser et en profitant des meilleures opportunités disponibles.