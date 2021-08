Honor dévoile la nouvelle série de smartphones Magic3 avec le Magic 3, le Magic3 Pro et le Magic3 Pro+

La marque Honor vient officiellement de présenter ses nouveaux smartphones de la série Magic3. Celle-ci est composée de trois modèles : le Magic3, le Magic3 Pro et la version très haut de gamme, le Magic3 Pro+. En voici tous les détails.

Après l’annonce de l’arrivée sur le marché français des Honor 50, le constructeur a organisé un événement virtuel pour présenter officiellement sa nouvelle série de mobiles haut de gamme, les Magic3. Se voulant les fers de lance de la marque, le constructeur n’a semble-t-il pas vraiment fait de compromis intégrant ainsi les toutes dernières technologies au sein d’un design assez remarquable notamment au niveau des capteurs photo qui ne se cachent pas vraiment. En effet, difficile de ne pas remarquer les objectifs photo à l’arrière des nouveaux smartphones Honor Magic3. Mais avant de voir leurs caractéristiques techniques, il est à noter que les mobiles profitent tous d’un écran AMOLED 10 bits affichant jusqu’à 1 milliard de couleurs supportant la norme HDR10+ et proposant deux côtés particulièrement incurvés puisqu’ils le sont à 89 degrés, soit un degré de plus que le très incurvé écran du Huawei Mate 40 Pro. Ils profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur 6,76 pouces en diagonale avec une définition de 1344x2772 pixels. Tous les appareils de la série Magic3 d’Honor sont certifiés IP68 les rendant totalement étanches à l’eau et à la poussière.

Honor mise sur la captation cinéma

La série Honor Magic3 bénéficie d’un développement en collaboration avec IMAX. Elle permet, selon son fabricant, de proposer des capacités vidéo Magic Log et LUT (Look Up Table) 3D de niveau cinématographique afin d’avoir le contrôle total sur de nombreux paramètres comme la saturation, la luminosité et le contraste. Des filtres peuvent ainsi être appliqués afin de laisser les utilisateurs libres dans leurs créations pour donner les effets qu’ils souhaitent à leur séquence. Honor tente ainsi de proposer des mobiles capables de réaliser de véritables enregistrements de cinéma. L’audio n’est pas oublié avec 3 microphones omnidirectionnels et intégrant la fonction de zoom audio pour être au plus près des sujets. Les Honor Magic3 sont certifiés DTS-X, IMAX Enhanced oblige.

Des capteurs photo en veux-tu, en voilà

Le nouveau smartphone Honor Magic3 profite d’un capteur Sony IMX766, comme le OnePlus 9 Pro de 50 mégapixels avec un capteur monochrome de 64 mégapixels et un dernier capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. La version Magic3 Pro reprend les mêmes objectifs en y ajoutant un téléobjectif de 64 mégapixels capable de zoomer optiquement jusqu’à 3,5x et numériquement jusqu’à 100x. Enfin, le Honor Magic3 Pro+ est équipé des mêmes capteurs sauf pour le 50 mégapixels qui laisse sa place au Sony IMX700 (aussi de 50 mégapixels) et au lieu du 13 mégapixels pour les photos grand-angle, c’est un capteur de 64 mégapixels ce qui en fait l’une des configurations en pixel les plus élevées du marché : 64+50+64+64 mégapixels.

Un Soc Qualcomm Snapdragon 888+ à l’intérieur

Pour faire fonctionner tout cela, la série Honor Magic3 est dotée de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888+, une version boostée du Snapdragon 888. Compatible 5G, elle propose d’excellentes performances et pour un maximum de fluidité, Honor a développé la fonction OS Turbo X qui promet une très faible latence et une mémoire des plus réactives ainsi qu’une consommation réduite. Les Magic3 sont alimentés par une batterie d’une capacité de 4600 mAh supportant la charge rapide à 66 watts en filaire et 50 watts en sans-fil. En outre, les modèles Magic3 Pro et Magic3 Pro+ peuvent être utilisés comme une batterie de secours pour d’autres smartphones avec la fonction de charge inversée.

La disponibilité et les prix des smartphones Honor Magic3

Le Magic3 Pro+ profite d’un revêtement en nano-céramique particulièrement résistant. Il est proposé en noir ou en blanc. La série Honor Magic3 est disponible dans un premier temps pour le marché chinois. La disponibilité pour les autres marchés sera annoncée plus tard. Des prix ont été dévoilés : comptez sur un tarif de 899 € pour le Honor Magic3 avec 8+256 Go, 1099 € pour le Honor Magic3 Pro en version 8+256 Go et enfin, 1499 € pour le Honor Magic3 Pro+ avec 12+512 Go.