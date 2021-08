Nokia ressuscite le 6310 mais le fait à peine évoluer

La société HMD Global détentrice de la marque Nokia a récemment annoncé l’arrivée sur le marché d’un « nouveau » modèle, le Nokia 6310 remis au goût du jour dans une version légèrement plus moderne pour les plus nostalgiques ou ceux qui ne souhaitent pas avoir de smartphone dans la poche. En voici tous les détails.

Le Nokia 6310

À son époque, le téléphone portable Nokia 6310 a remporté un vif succès avec son large écran et ses menus offrant de nombreuses possibilités de communication dont ce qui était une sorte de révolution alors, l’intégration du Bluetooth. 20 ans plus tard, HMD Global qui gère les licences Nokia a décidé de remettre ce modèle sur le marché dans le segment des features phones.

La nouvelle version profite d’un écran de 2,8 pouces contre 1,8 pouce à l’époque avec plein de couleurs. Il affiche une définition de 320x240 pixels contre 120x160 pixels sur le modèle original. Il dispose de module de communication 2G (seulement mais qui peut suffire pour passer des appels téléphoniques) et embarque du Bluetooth ainsi que du Wi-Fi. Il y a le jeu Snake installé et on peut écouter la radio FM, comme à l’origine. Une application pour lire des fichiers MP3 est prévue. Un GPS est également intégré. Il y a une prise casque.

Le téléphone Nokia 6310 est équipé d’un capteur d’appareil photo de seulement 0,3 mégapixel ce qui est totalement anecdotique. Sa batterie amovible a une capacité de 1150 mAh. Il est animé par une puce Unisoc 6531F avec 16 Mo de RAM et 8 Mo de stockage interne. Le mobile peut accepter une carte micro SD pour augmenter sa capacité de mémoire. Il peut supporter deux cartes SIM simultanément. Le nouveau Nokia 6310 version 2021 est disponible pour un prix de 60 € environ. Il est décliné en noir, vert foncé ou jaune.