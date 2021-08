Forfaits mobiles à maximum 5€ avec Auchan Telecom, NRJ Mobile, RED by SFR et Cdiscount Mobile

À la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Découvrez les offres promotionnelles des opérateurs Auchan Telecom, NRJ Mobile, RED by SFR et Cdiscount Mobile ! Valables jusqu'au lundi 16 août prochain et sans engagement, ces offres proposent 5Go d'Internet pour maximum 5€ par mois. Nous vous les présentons dans cet article.