Dernier jour pour profiter du forfait NRJ Mobile 117Go à 11.70€ à vie !

Si vous n'aviez pas saisi l'offre de NRJ Mobile proposant 117Go d'Internet à prix cassé, il vous reste encore quelques heures ! Disponible jusqu'à ce soir 23h59, nous vous présentons cette offre sans engagement à moins de 12€ dans cet article.

Un forfait spécial : 117Go pour 11,7€ par mois

L'opérateur avait proposé à l'occasion de la sortie d'OSS 117, un forfait spécial proposant 117Go d'Internetpour la somme de 11.70€ par mois, et ce, même après la première année d'abonnement ! Cette offre promotionnelle est encore disponible jusqu'à ce soir, 23h59.

Plus précisément, NRJ Mobile offre une remise permanente de 8,30€ sur le tarif initial (20€) du forfait 117Go vous permettant ainsi de réaliser jusqu'à 99.6€ d'économies chaque année ! Sans engagement, vous pourrez dès que vous le souhaitez résilier votre abonnement et sans frais à prévoir.

Les garanties du forfait spécial 117Go

Avec ce forfait spécial, vous pourrez vous connecter à hauteur de 117Go depuis la France métropolitaine et apprécier les 13Go dédiés à votre connexion internet depuis les pays de l'Union européenne et les DOM ! L'usage de ces 13Go sera décompté de votre enveloppe data globale prévue par votre forfait.

Du côté des communications, vous pourrez appeler et envoyer des messages autant que souhaité où que vous soyez au sein de l'Union européenne - DOM et Métropole inclus. Notez que depuis cette dernière destination, vos échanges téléphoniques vers les numéros des DOM ne sont pas intégrés par votre forfait et constitueront une facturation supplémentaire.

Voici dans le détail les garanties proposées par le forfait spécial de NRJ Mobile :