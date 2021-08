Derniers jours pour profiter de ce forfait mobile avec un max de data et à petit prix

Il vous reste encore deux jours pour saisir la promotion mise en avant par l'opérateur Prixtel sur son forfait Le petit, neutre en CO2 ! En effet, valable jusqu'à demain 23h59, l'offre Le petit est à moins de5€ et propose jusqu'à 60Go d'Internet. Retrouvez le détail de cette offre promotionnelle dans cet article.

Prixtel : l'opérateur écoresponsable qui s'ajuste aux consommations des utilisateurs

Si vous avez envie de souscrire à un forfait neutre en CO2, sans vous engager dans la durée, vous allez trouver votre compte avec l'opérateur Prixtel et ses forfaits écologiques. En effet, depuis quelques temps déjà, l'opérateur dont les forfaits s'ajustent à la consommation de ses utilisateurs s'est inscrit dans une démarche éco-responsable en proposant des forfaits neutres en CO2. Ainsi, afin de compenser l'empreinte carbone générée par les forfaits mobile de ses abonnés, Prixtel s'est lancé dans la reforestation du territoire français à travers des actions de plantation d'arbres, notamment en Maine-et-Loire et dans le Loir-et-Cher. Ces actions s'amplifient à mesure que les clients souscrivent, dans le but de maintenir l'équilibre et detenir ses engagements environnementaux.

Le forfait mobile qui nous intéresseici se nomme Le petit. Jusqu'à demain soir, il bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ la première année d'abonnement, et ce, sur l'ensemble de ses paliers data! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de l'opérateur, c'est très simple. Vous payez chaque mois uniquement ce que vous consommez en termes de data. Pour ce faire, Prixtel vous propose trois paliers afin de permettre à tout un chacun de s'y retrouver. Nous vous détaillerons les garanties du forfait Le petit dans un second temps.

Réservé à toute nouvelle souscription, ce forfait en promotion est disponible sur le réseau SFR et est sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Les garanties proposées par le forfait mobile Le petit

Le forfait Le petit vous permet de profiter de l'illimité pour communiquer sans compter, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM.

Concernant votre enveloppe data lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, l'opérateur vous fournit 10Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale. Depuis la France métropolitaine, vous pourrez apprécier jusqu'à 60Go d'Internet pour la somme de 9.99€ par mois, la première année.

Voici en détail le tarif des paliers data du forfait Le petit :

Jusqu'à 40Go : 4.99€ par mois pendant 1 an puis 9.99€

pendant 1 an puis 9.99€ De 40Go à 50Go : 7.99€ par mois pendant 1 an puis 12.99€

pendant 1 an puis 12.99€ De 50Go à 60Go : 9.99€ par mois pendant 1 an puis 14.99€

Et si vous avez besoin d’encore plus de datas, Prixtel propose également 2 autres forfaits, Le grand et Le géant, également en promotion jusqu’à demain soir.