Samsung Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 : les précommandes sont ouvertes !

Après plusieurs mois d'attente, les nouveaux smartphones pliants Samsung Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 sont désormais disponibles en précommande. L’enseigne Boulanger propose dès aujourd’hui des offres de reprises et facilités de financement. En voici tous les détails.

Lors de son événement Unpacked 2021, Samsung a présenté officiellement les nouveaux téléphones portables pliants Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Ils profitent d’un châssis plus robuste, d’une certification IPX8, d’écrans 120 Hz et pour le Galaxy Z Flip 3 d’une fiche technique plus avancée que le précédent modèle. Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est proposé en précommande à 1059 € pour la version 128 Go ou à 1109 € pour 256 Go. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est disponible en précommande à 1799 € pour la version 256 Go et à 1899 € pour avoir 512 Go à bord.

Profitez d’une offre de reprise de votre ancien modèle

Pour financer un tel achat, l’enseigne Boulanger propose pour toute précommande de l’un des deux modèles la reprise de votre ancien appareil avec un bonus de 200 €. En plus, recevez gratuitement un coffret d’accessoires. Celui-ci est composé d’un étui avec un S Pen et d’un bloc de recharge 25 watts. Une seule participation et un seul produit précommande par compte est possible, pour les particuliers. L’offre est valable du 11 août jusqu’au 26 août 2021. Le remboursement est réalisé dans un délai de 3 semaines à compter de la date d’envoi de l’ancien appareil alors que le coffret d’accessoires est envoyé sous 4 à 6 semaines à compter de la date de validation du dossier par Samsung.

Une offre de financement en plusieurs fois sans frais

En outre, Boulanger propose également une offre de financement spécial, sans frais. En effet, l’enseigne offre la possibilité de payer en 5, 10 ou 20 fois. Par exemple, pour l’achat d’un smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 de 128 Go à 1059 €, vous effectuez un premier versement de 128 € puis 19 mensualités de 49 € seulement. L’offre est valable pour les modèles Samsung Galaxy Z Fold 3 de 256 Go et de 512 Go mais aussi le Galaxy Z Flip 3 avec 128 ou 256 Go, quelle que soit la finition choisie. L’opération est active à partir du 12 août jusqu’au 30 septembre 2021.