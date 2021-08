Realme c21 ou Samsung Galaxy A12, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de vous offrir un smartphone pour un petit budget ? Vous hésitez entre le realme C21 ou le Samsung Galaxy A12 ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous aider à faire un choix aussi éclairé que possible.

Aujourd’hui, il n’est pas utile de dépenser des sommes folles pour profiter d’un smartphone qui tient la route pour la plupart des tâches quotidiennes. Les realme C21 et Samsung Galaxy A12 en sont de parfaits exemples. Pour l’aspect esthétique, c’est un peu l’affaire de chacun, mais le Samsung est proposé en noir, bleu ou blanc alors que le realme C21 est décliné en bleu ou noir. Le mobile sud-coréen propose un dos texturé, très agréable au toucher. Mais le realme C21 est plus léger avec 190 grammes sur la balance contre 205 grammes pour le Samsung. Ils sont tous les deux épais de seulement 8,9 mm et le realme C21 est un tout petit peu plus haut et plus large.

Deux configurations possibles chez realme et pas le choix chez Samsung

Techniquement, le realme C21 utilise une puce Mediatek Helio G35 contre un Helio P35 un peu moins performant et moins récent aussi. Le premier embarque 3 ou 4 Go de mémoire vive contre 4 Go pour le Samsung avec 64 Go de mémoire de stockage tandis qu’on peut choisir entre 32 et 64 Go pour le realme avec la possibilité d’étendre cette capacité grâce à une carte mémoire micro SD, vraiment nécessaire. Les deux appareils disposent d’une batterie de 5000 mAh qui se charge un peu plus vite chez realme. Le realme C21 se charge via une prise micro USB alors que le Samsung propose un port USB-C. Ils sont équipés du même écran de type LCD de 6,5 pouces non HDR à 60 Hz avec une définition de 720x1600 pixels. Ils sont compatibles 4G et proposent aussi du Wi-Fi. En outre, on peut également compter sur la présence du NFC. Les deux proposent une prise audio jack.

Samsung meilleur en photo

Là où le Samsung tire son épingle du jeu, c’est sur la partie photo puisqu’il embarque un capteur de 48 mégapixels accompagné d’un capteur grand-angle de 5 mégapixels et deux autres objectifs de 2 mégapixels alors que le realme C21 se contente d’un module principal de 13 mégapixels associé à deux capteurs de 2 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il y a un objectif de 5 mégapixels tandis que le Samsung propose un capteur de 8 mégapixels. Le realme C21 peut filmer avec une définition Full HD à 60 images par seconde alors que le Samsung est limité à 30 images par seconde pour la même qualité, plus fluide donc.