Bon Plan : Achetez le Samsung Galaxy A32 à moins de 250€ chez RED by SFR

Depuis janvier 2021, le Samsung Galaxy A32 a rejoint le catalogue des smartphones Samsung. Décliné en version 4G ou alors compatible avec le réseau 5G, ce téléphone très abordable est disponible en ce moment à 249€ chez RED by SFR. Le Galaxy A32 est un très bon compromis pour un smartphone pas cher mais performant !

Le Samsung Galaxy A32 4G est au petit prix de 249€ chez RED by SFR

Depuis 2021, le Samsung Galaxy A32 4G a rejoint notre classement des meilleurs smartphones Samsung à moins de 300€. Il partage l’affiche avec le Samsung Galaxy A51 et le Samsung Galaxy A41. Plus récent que les deux autres références, le Galaxy A32 est disponible actuellement à 249€ seulement sur le site de RED by SFR. Ce smartphone est généralement vendu à 279€ chez les autres enseignes comme la Fnac par exemple. Vous économiserez ainsi 30€ en l’achetant directement sur le site de l’opérateur.

RED by SFR propose des smartphones seuls c'est-à-dire que vous n’êtes pas obligés de souscrire à un forfait mobile pour profiter de ce prix très intéressant sur le Galaxy A32. De plus, ce dernier sera débloqué. Vous pourrez y insérer la carte SIM de n’importe quel autre opérateur et ainsi utiliser votre smartphone dès sa réception. L’expédition se fait en 24h et la livraison est gratuite !

Le Galaxy A32 4G est équipé d’un écran Super Amoled de 6.4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque une puce Mediatek Helio G80 avec un espace de stockage de 128 Go. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh. Il possède 4 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx.

Le Samsung Galaxy A32 5G est à 319€ chez RED by SFR

Si vous aviez envie d’un nouveau smartphone compatible avec le réseau 5G, c’est le Samsung Galaxy A32 5G qu’il vous faut. Il fait d’ailleurs partie des 3 meilleurs smartphones Samsung Galaxy 5G à petit prix aux côtés des Galaxy A42 et A22. Pour le trouver au meilleur prix aujourd’hui, c’est encore chez RED by SFR que vous devez vous rendre. Vendu à 329€ par Samsung, il est affiché à 319€ seulement chez RED. Il est donc possible d’économiser 10€ sur l’achat du Galaxy A32 5G.

Le Samsung Galaxy A32 5G concerné par cette offre est équipé de 128Go d’espace de stockage. Il est équipé d’un écran de 6.5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60Hz. Il embarque une puce Mediatek Dimensity 720 et est alimenté par une batterie de 5000 mAh. Il possède 4 capteurs photo dont un capteur principal de 48 Mpx.