Toutes les indiscrétions concernant le Google Pixel 5a dont ses caractéristiques techniques et son prix

D’ici peu de temps, le géant américain Google devrait officiellement lever le voile sur ses smartphones haut de gamme, le Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Mais avant cela, il se murmure que la firme pourrait organiser un évènement le 26 août prochain pour annoncer l’arrivée sur le marché un modèle plus accessible économiquement, le Pixel 5a. En voici tous les détails.

Alors que beaucoup attendent des informations concrètes sur le Pixel 6 et Pixel 6 Pro, nous devrions voir disponible le Pixel 5a un peu avant. La date du 26 août 2021 est même avancée pour la présentation officielle de la part du géant américain. La stratégie pour cet appareil est de proposer à un public aussi large que possible une évolution du Pixel 4a 5G sorti l’année dernière à peu près la même période. Il serait particulièrement accessible puisqu’on parle d’un prix de lancement qui ne dépasserait pas les 450 €. Pour rappel, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont attendus aux environs des 1000 €… et ne jouent donc pas dans la même catégorie.

Des caractéristiques communes avec le Pixel 4a 5G

Le futur smartphone Google Pixel 5a est pressenti avec le même processeur que le Pixel 4a 5G, soit un Soc Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G. Il serait associé à 6 Go de mémoire vive, comme son aîné. En outre, il profiterait d’une certification IP68, comme le Pixel 5. Une caractéristique que ne possède pas le Pixel 4a 5G. Par contre, il reprend le même capteur photo que ce dernier aussi disponible sur le Pixel 5, soit un module principal de 16 mégapixels accompagné d’un autre objectif qui compte sur un capteur de 12 mégapixels. On pense à un traitement logiciel d’image qui serait particulièrement performant étant donné que c’est déjà le cas sur le Pixel 4a 5G, par exemple, livrant ainsi de très belles photos.

Google Pixel 4a 5G acheter au meilleur prix Darty

449,00 € Darty

Fnac Marketplace 538,00 € acheter Fnac Marketplace

Rakuten 538,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Un écran plus grand, tout comme sa batterie ?

Le Pixel 5a devrait utiliser un écran AMOLED de 6,4 pouces ce qui est plus grand que celui qui est installé sur le Pixel 5 (6 pouces en diagonale). Avec un châssis plus important, la batterie serait aussi d’une plus grande capacité avec 4650 mAh contre 4000 mAh pour le Pixel 5. Enfin, notez l’intégration possible d’une prise audio jack 3,5 mm ce qui n’est pas le cas des Google Pixel 4a 5G et Pixel 5, préférant privilégier un unique connecteur USB-C. Reste donc quelques jours à attendre si les rumeurs se vérifient pour connaître officiellement tous les détails du Pixel 5a.