5 conseils de sécurité à connaître pour l'iPhone

Vous souhaitez augmenter la sécurité de votre iPhone, et protéger votre appareil de toute intrusion ou utilisation malveillante ? Si tel est le cas, il est important de prendre ses dispositions, connaître certaines recommandations qui vous aideront à optimiser la sécurité de votre iPhone. Elles sont pour la plupart simples à mettre en place, et pourront vous permettre d’augmenter la protection de votre appareil, face aux nombreux dangers qu’il pourrait rencontrer. Nous vous proposons de découvrir sans plus tarder 5 conseils de sécurité pour iPhone, que vous devrez mettre en place au plus vite pour améliorer la sécurité de votre smartphone.

1. Faites le choix d’un mot de passe sécurisé L’une des manières les plus simples d’augmenter la sécurité de votre iPhone est d’opter pour un nouveau mot de passe, disposant d’une sécurité élevée. Pour déverrouiller votre iPhone, vous pourriez avoir l’habitude d’utiliser un code à 4 chiffres, proposé de manière automatique par le téléphone. Nous vous conseillons de préférer un mot de passe plus long, en vous éloignant du traditionnel 1-2-3-4, et qui mélange à la fois des chiffres, des lettres et des symboles. Pour modifier votre code, vous devrez vous rendre dans Réglages, puis cliquer sur Touch ID et code. Vous devrez renseigner votre code, avant de choisir l’option Changer le code. Si vous le souhaitez, vous pourrez également faire le choix de l’option “effacer les données”. Cette fonction a pour principe d'effacer l’ensemble des données stockées sur votre téléphone à la suite de 10 tentatives de mots de passe n’ayant pas abouties. Pour autant, mieux vaut vous assurer que vous garderez en mémoire votre mot de passe avant de choisir cette option ! 2. Désactivez les notifications de l’écran de verrouillage Parmi les fonctionnalités proposées par l’iPhone, il est possible de choisir d’afficher certaines notifications sur l’écran de votre téléphone, même lorsqu’il est verrouillé. Bien que cette fonctionnalité puisse être pratique dans certains cas, elle expose vos données, qui ne seront plus protégées par le mot de passe sélectionné plus tôt. Certaines de ces notifications peuvent contenir des données sensibles, qu’il s’agisse de messages ou d’e-mails dans lesquels apparaissent certains codes ou mots de passe, ou encore des données financières, des rendez-vous et tout autre type d’informations personnelles. Ainsi, mieux vaut limiter les notifications affichées sur l’écran de verrouillage de votre iPhone. Pour gérer vos notifications, vous pourrez vous rendre dans Notifications dans les Réglages de l’iPhone. Vous pourrez également vous rendre dans Réglages > Touch ID et code > Autoriser l’accès en mode verrouillé. A partir de ce menu, vous pourrez choisir le type de notifications que vous souhaitez conserver, et celles que vous pouvez supprimer. 3. Désactivez l’option de connexion automatique aux réseaux connus Pour vous connecter aux réseaux WiFi de manière accélérée, l’iPhone vous permet de vous connecter de manière automatique aux points d’accès WiFi connus et enregistrés. Bien que cette option vous permette de vous connecter rapidement, elle ne vous protège pas d’un réseau pouvant être piraté par un cybercriminel, qui profitera de votre connexion pour obtenir vos données personnelles. Pour réduire le risque de connexion à un réseau sans fil malveillant, vous pouvez vous rendre dans Réglages > Wi-Fi > Confirmer l’accès > Demander. 4. Utilisez un VPN pour iPhone L’une des meilleures manières de sécuriser son téléphone est d’utiliser un VPN iPhone. Cette utilisation vous permet de sécuriser vos données lorsque vous vous connectez à internet, qu’il s’agisse de votre réseau local ou d’un WiFi public, qui pourrait vous exposer à des actions malveillantes. Le VPN chiffre votre trafic Internet, de sorte à ce qu’il ne puisse être intercepté ou analysé par des tiers. Pour profiter d’un tel service, vous pourrez vous rendre dans Réglages > Général > VPN > Ajouter une configuration VPN… Il ne vous reste ensuite plus qu’à choisir le type de VPN qui vous convient le mieux, parmi les nombreuses options disponibles en ligne. 5. Limitez les autorisations d’accès de vos applications Bien que ce conseil puisse paraître extrême, il s’agit pour autant d’une solution des plus efficaces pour protéger les données de votre téléphone. De nos jours, de nombreuses applications vous demandent l’accès à tout type de données, qu’il s’agisse de vos données GPS, de vos contacts, ou encore de vos photos. Bien que ces demandes soient justifiées pour certaines de ces applications, mieux vaut limiter ces autorisations. Pour modifier ces autorisations, vous pourrez vous rendre dans Réglages > Confidentialité. Vous pourrez ainsi voir quelles applications utilisent vos données, et agir en conséquence. Il ne vous reste plus qu’à mettre en pratique ces conseils pour améliorer la sécurité de votre iPhone !