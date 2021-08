Les nouveaux forfaits RED sont disponibles et en promotion chez RED by SFR !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile, vous allez apprécier les nouvelles offres promotionnelles mises en avant par l'opérateur RED by SFR ! Sans engagement et valables jusqu'au 23 août prochain, nous vous les présentons dans cet article.

De nouvelles offres RED avec jusqu'à 130Go d'Internet

RED by SFR a lancé aujourd'hui quatre nouvelles offres mobiles bénéficiant d'un tarif préférentiel, valable également après la première année d'abonnement ! Disponibles jusqu'au lundi 23 août prochain et réservées aux souscriptions en ligne, vous pourrez résilier l'une de ces offres à tout moment et sans frais.

Quel que soit le forfait choisi, l'opérateur vous permet de communiquer sans compter grâce à l'illimité, que vous soyez en France métropolitaine, en Europe ou dans les DOM. Plus précisément depuis la France métropolitaine, vous pourrez appeler comme bon vous semble vers les numéros de cette destination, mais également vers les départements d'outre-mer excepté Mayotte. De plus, il vous offre la possibilité de consulter et de stocker vos documents en toute sérénité avec SFR Cloud 100Go !

Forfaits RED : de 5Go à 130Go dès 5€

Le forfait 5Go est au prix de 5€ par mois et vous permet de disposer de 6Go d'Internet lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM en plus des 5Go dédiés à votre connexion en France !

Le forfait RED 60Go bénéficie quant à lui d'une réduction mensuelle de 2€. À 13€ par mois, il vous offre 60Go d'Internet en France et 9Go pour rester connecté lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des DOM.

L'offre RED 100Go coûte la somme de 15€ par mois au lieu de 20€ ! Vous apprécierez les 100Go utilisables depuis la France ainsi que les 12Go destinés à votre connexion internet lorsque vous séjournez à l'étranger (UE/DOM).

Enfin, l'opérateur met à disposition le forfait RED 130Go. Au prix de 19€ par mois (au lieu de 25€), vous pourrez surfer sur le web à hauteur de 130Go depuis la France et de 15Go lorsque vous êtes dans l'un des pays de l'UE ou des DOM. Amateur de 5G ? RED by SFR vous permet de choisir la version 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois ! Ainsi, vous pourrez disposer de 130Go avec la 5G pour la somme de 24€ par mois, au lieu de 30€.