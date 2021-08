Tous les détails techniques et les photos presse du Samsung Galaxy A52s ont fuité

Il semble que le géant sud-coréen ait bien du mal à garder les informations confidentielles concernant ses futurs smartphones. En effet, après les caractéristiques techniques de la prochaine série Galaxy S22, c’est au tour du modèle Galaxy A52s, moins attendu, d’être complètement dévoilé avant sa présentation officielle par la marque.

Le smartphone Samsung Galaxy A52 et sa version 5G, le Galaxy A52 5G ont été officiellement présentés en mars 2021. Il s’agit pour le fabricant d’élargir son offre sur la 5G en proposant des modèles plus abordables, mais pourtant dotés de composants permettant de profiter d’une expérience fluide dans la vie de tous les jours. Cette offre doit encore être étoffée avec l’arrivée prochaine d’une nouvelle déclinaison, le Galaxy A52s. C’est le twittos Snoopy @_snoopytech_ qui donne tous les détails techniques sur ce modèle dont on ne connaît pas encore la date d’annonce officielle.

Très peu de différences par rapport au Galaxy A52

Selon @_soopytech_, le prochain Samsung Galaxy A52s sera décliné en trois finitions avec du noir, du blanc ou du vert menthe. Il reprend le même design que l’actuel Galaxy A52. Il pourrait profiter d’un écran de 6,5 pouces sur une dalle Super AMOLED avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, exactement comme la version 5G du Galaxy A52 (le Galaxy A52 4G a une fréquence de 90 Hz). Comme ce dernier, il est certifié IP67 le rendant résistant à l’immersion sous l’eau et à la poussière. Il serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 778G contre un Snapdragon 750G pour le Galaxy A52 avec aussi 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage extensibles avec une carte mémoire micro SD.

Une configuration photo similaire

Alors que l’actuel Samsung Galaxy A52 5G et le Galaxy A52 utilisent un capteur photo principal de 64 mégapixels avec un capteur grand-angle de 12 mégapixels et deux autres objectifs de 5 mégapixels, le Galaxy A52s pourrait disposer d’une configuration similaire, mais sans téléobjectif. Un capteur de 32 mégapixels serait aussi installé à l’avant pour se prendre en selfie, comme c’est le cas avec les Galaxy A52 5G et Galaxy A52. Ils auraient la même connectivité. La capacité de la batterie (4500 mAh) serait aussi identique avec la charge à 25 watts. Enfin, les dimensions sont similaires avec un poids de 189 grammes comme les Galaxy A52.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A52s serait proposé à un prix de 449 € pour le marché européen et donc en France. Une annonce pourrait être faite prochainement, au début du prochain mois.