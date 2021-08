Les caractéristiques techniques des Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra révélées bien avant la présentation

Les smartphones de la série Galaxy S21 de Samsung ont été présentés en tout début d’année et logiquement ceux de la gamme Galaxy S22 devraient être annoncés d’ici quelques mois. Mais certaines de leurs caractéristiques semblent être l’objet d’une fuite. En voici tous les détails.

Actuellement, la série des smartphones Galaxy S21 représente le haut de gamme du constructeur sud-coréen si on met à part les mobiles pliants Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 récemment annoncés. Mais les successeurs Galaxy S22 font déjà parler d’eux à plusieurs mois de leur présentation officielle qui devrait avoir lieu en début d’année prochaine. En effet, plusieurs pronostiqueurs semblent avoir recueilli des informations qu’ils jugent crédibles et qui concernent les caractéristiques techniques des appareils photo numériques, des écrans, mais également de la capacité de chaque batterie intégrée au sein des Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et du plus haut de gamme Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 : Des écrans plus petits pour cette nouvelle série ?

Selon plusieurs rumeurs concordantes, l’écran du Samsung Galaxy S22 aura une diagonale de 6,06 pouces sur une base AMOLED de type LTPS contre 6,2 pouces pour l’actuel Galaxy S21. La version Galaxy S22 Plus profiterait d’une dalle de 6,55 pouces en diagonale toujours AMOLED LTPS (6,7 pouces pour le Galaxy S21 Plus) alors que le Galaxy S22 Ultra aurait un écran AMOLED LPTO de 6,81 pouces (6,8 pouces pour le Galaxy S21 Ultra). Tous auraient une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme les Galaxy S21 actuels.

Même organisation pour des capteurs plus précis, mais avec moins de pixels ?

Pour la partie photo qui est un enjeu crucial pour les fabricants, la série des Galaxy S22 ne profiterait pas de la technologie de caméra sous écran comme c’est le cas du nouveau Galaxy Z Fold 3. Le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus auraient un module principal de 50 mégapixels accompagné d’un téléobjectif de 12 mégapixels et d’un dernier capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Les Galaxy S21 et Galaxy 21 Plus proposent actuellement un capteur de 64 mégapixels et deux autres de 12 mégapixels. La version Ultra du Galaxy S22 serait équipée d’un capteur de 108 mégapixels avec trois capteurs de 12 mégapixels. Si ces informations s’avèrent exactes, il semble que le fabricant continue à faire doucement évoluer ses modèles phares sans créer de ruptures technologiques. Certaines rumeurs faisaient précédemment état de la présence d’un capteur de 200 mégapixels…et qu’une collaboration avec Olympus était en cours.

Des batteries avec une capacité moindre, mais qui pourraient se charger plus vite

Les dernières fuites concernent les capacités des batteries installées au sein de la future série Samsung Galaxy S22. Il semble que le Galaxy S22 dispose d’une batterie de 3800 mAh contre 4000 mAh sur l’actuel Galaxy S21. Le Galaxy S22 Plus aurait une batterie de 4600 mAh contre 4800 mAh sur le Galaxy S21 Plus et la version Ultra du Galaxy S22 pourrait disposer d’une capacité de 5000 mAh identique à celle du Galaxy S21 Ultra. Pour compenser ce qui semble être une diminution de la capacité des batteries de la prochaine génération de mobiles du constructeur sud-coréen, celui-ci devrait proposer une charge plus rapide qu’actuellement puisqu’une charge à 65 watts est attendue. La série Galaxy S21 se charge à 25 watts au maximum ce qui constitue un retard certain par rapport à la concurrence surtout sur le haut de gamme.

À plusieurs mois de la présentation officielle, il faut prendre ces rumeurs avec les pincettes de rigueur, car il est encore très tôt dans l’année et des erreurs ou des changements pourraient encore intervenir d’ici l’annonce de la série Galaxy S22 attendue pour le début de l’année prochaine.