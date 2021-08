Oppo étoffe son offre d’entrée de gamme avec les nouveaux Oppo A16 et Oppo A16s

Début juin, le smartphone Oppo A16 avait été repéré dans les listes des appareils électroniques certifiés par la FCC présageant d’un lancement à venir. C’est désormais officiel, le nouveau Oppo A16 est disponible et arrive avec une déclinaison, le Oppo A16s pour l’entrée de gamme.

Avant une sortie commerciale, tous les appareils électroniques doivent recevoir une certification officielle et le smartphone Oppo A16 n’a pas dérogé à la règle livrant ainsi les toutes premières indiscrétions à son sujet, début juin. Cela signifiait que le mobile n’allait plus tarder à être officialisé. C’est donc quelques semaines plus tard qu’Oppo s’est décidé à annoncer l’arrivée sur le marché du Oppo A16 et de sa déclinaison, le Oppo A16s NFC. Ils viennent compléter l’offre du fabricant sur le segment de l’entrée de gamme et remplace le Oppo A15.

Oppo A16 : Le même écran que précédemment, tout comme la configuration photo

Les nouveaux smartphones Oppo A16 et Oppo A16s NFC mettent en avant leur écran de 6,5 pouces qui s’appuient sur une dalle LCD affichant une définition HD+, soit 720x1600 pixels avec gestion de la luminosité par intelligence artificielle et proposant une très faible lumière dans des conditions minimales d’éclairage ambiant. Il y a une encoche au milieu de l’écran, en haut, qui abrite le capteur photo frontal qui embarque 8 mégapixels alors que le Oppo A15 propose 5 mégapixels. Pour l’arrière, il y a une configuration à triple capteurs avec un module principal de 13 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels, comme le précédent modèle. On peut compter sur un système d’intelligence artificielle pour optimiser les prises de vue et apporter des couleurs plus vives qu’elles ne le sont dans la réalité, si besoin.

Une batterie endurante à bord

Les Oppo A16 et Oppo A16s mesure 168,8x75,6x8,4 mm pour un poids de 190 grammes, soit moins que la moyenne de ce type d’appareils qui est de l’ordre de 200 grammes environ. Ils disposent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh sans précision quant à la vitesse de charge mais si le constructeur ne l’évoque pas officiellement c’est que cela ne doit pas être ouf, certainement à 15 watts. Oppo précise juste que les mobiles perdent seulement 1% de batterie pendant une nuit et que 5% offrent la possibilité de passer 2 heures d’appels. Les smartphones profitent d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil mais peuvent également reconnaître leur propriétaire grâce à la reconnaissance faciale. Ils sont résistants aux éclaboussures.

Les Oppo A16 et Oppo A16s NFC sont animés par une puce Mediatek Helio G35 avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage interne que l’on peut étendre grâce à une carte mémoire micro SD jusqu’à 256 Go. Pour rappel, le Oppo A15 dispose d’un processeur Helio P35 avec 3 Go de RAM. Ils profitent d’Android 11 avec la surcouche ColorOS 11.1 et des mises à jour du système prévues. Ils sont déclinés en noir ou en bleu. Le smartphone Oppo A16 est disponible pour un prix de 179 € et il faut compter sur un tarif de 189 € pour le Oppo A16s NFC qui se distingue en proposant, en plus, la fonction sans contact NFC.