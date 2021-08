Le prix du Google Pixel 4a est en baisse chez Boulanger et Fnac

Avant la sortie du futur Google Pixel 5a, on remarque que le prix du Google Pixel 4a est en baisse chez plusieurs enseignes. Ce smartphone est donc en promotion chez Boulanger et Fnac en ce moment. Il est possible que les stocks soient rapidement épuisés.

Achetez le Google Pixel 4a en promotion chez Boulanger, Fnac et Darty

Lorsqu’un smartphone Google est en promo, cela vaut la peine de le souligner car ils ne bénéficient que très peu de remise. Alors aujourd’hui parlons du Google Pixel 4a qui voit son prix chuter avant la sortie très prochaine de son successeur le Google Pixel 5a. Que ce soit chez Boulanger ou Fnac vous pouvez acheter le Google Pixel 4a au prix de 329€ au lieu de 349€. Il profite d’une remise immédiate de -20€. Il est donc en ce moment au même prix et au meilleur prix dans ces deux enseignes.

Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez en apprendre plus, n’hésitez à consulter notre test du Google Pixel 4a. Nous avons eu l’occasion de l’avoir entre les mains et nous l’avons examiné sous tous les angles. Des tests de performances ont été aussi réalisés. Vous saurez tout de ces caractéristiques techniques et de nos impressions sur ce téléphone.

Quelle que soit l’enseigne choisie pour l’acheter, vous profiterez d’une livraison gratuite et rapide à domicile. Un paiement en plusieurs mensualités est également proposé. Ces conditions sont différentes chez chacune de ses enseignes.

Pourquoi acheter le Google Pixel 4a ?

Le Google Pixel 4a est un smartphone offrant de très belles performances tout en restant à un tarif abordable. Il est équipé d’un écran Oled de 5.81 pouces offrant une définition Full HD+. Il propose une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 730G épaulé par 6Go de RAM et un espace de stockage de 128Go non extensible. Cette version compatible avec le réseau 4G pourrait faire partie des meilleurs smartphones entre 300€ et 500€ comme son grand frère le Google Pixel 4a 5G. Il est alimenté par une batterie de 3140 mAh.

Pour vous permettre de prendre de très belles photos, Google a équipé le Pixel 4a de deux capteurs à l’arrière dont un principal de 12.2 Mpx avec une ouverture f/1,7 et de la technologie HDR+ qui permet d’ajuster automatiquement les couleurs et la luminosité des photos. A l’avant, retrouvez un capteur frontal de 8 Mpx qui vous permettra de réaliser tous vos selfies.