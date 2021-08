Le ZTE Axon 30 avec sa caméra sous écran disponible à partir du 9 septembre dès 499 €

Officialisé le 12 août dernier, le nouveau smartphone ZTE Axon 30 représente la seconde génération de mobiles à intégrer une caméra sous l’écran pour ne plus avoir d’encoche ou de poinçon. Il sera disponible à partir du 9 septembre sur le marché français à partir de 499 €.

Présenté officiellement récemment, le téléphone portable ZTE Axon 30 est l’un des tout premiers smartphones à proposer une caméra sous l’écran. Le ZTE Axon 20 était le premier, mais proposait, à priori, des résultats qui n’étaient pas la hauteur pour les prises de vue en mode selfie. ZTE a travaillé sur la technologie pour l’optimiser et sortir une seconde génération voulue plus fidèle à la réalité sur les images capturées. D’autres constructeurs s’intéressent de très près à ce principe et on sait que Xiaomi, Samsung et Oppo préparent leurs futurs smartphones avec une caméra sous l’écran. Samsung a d’ailleurs présenté le nouveau téléphone portable pliant, le Galaxy Z Fold 3 qui a un capteur de 4 mégapixels sous son écran principal.

Une plus grande densité de pixels qu’auparavant et de meilleurs résultats

Pour en revenir au ZTE Axon 30, l’entreprise chinoise a donc réussi à installer une surface d’affichage totale sur la façade qui ne comporte ni encoche ni poinçon. Selon le fabricant, l’écran a une densité de 400 ppi alors qu’elle n’était que de 200 ppi sur l’Axon 20. Une matrice de pixels spécifique et un nouveau pilote de circuit ont ainsi été utilisés. En parallèle, les équipes de développement ont réalisé un algorithme de traitement d’images afin d’optimiser les clichés. Le capteur frontal dispose de 16 mégapixels, comme sur l’Axon 20. Sinon, à l’arrière, plus classique, le smartphone est équipé d’une configuration à quadruple capteurs avec un module principal de 64 mégapixels, un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Il y a également deux autres capteurs de 5 mégapixels et 2 mégapixels pour faire des photos en mode macro et pour optimiser les portraits. On peut compter sur la présence d’un stabilisateur optique afin de limiter les bougés.

Un mobile performant pour autant

Le smartphone ZTE Axon 30 utilise un écran avec une dalle AMOLED sur 6,92 pouces au format 20,5:9 et disposant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit d’un écran 10 bits capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs et capable de limiter les effets de lumière bleue. On peut compter sur une fréquence d’échantillonnage de 360 Hz, pratique pour les jeux. Le mobile est compatible DTS:X. Il profite d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870G avec 8 ou 12 Go de mémoire vive. En outre, il peut utiliser jusqu’à 5 Go de la mémoire de stockage comme mémoire flash afin de renforcer l’espace en cas de besoin. Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 4200 mAh qui peut supporter la charge à 55 watts. L’appareil pèse 189 grammes et ne fait que 7,8 mm d’épaisseur.

Le nouveau smartphone ZTE Axon 30 sera disponible à partir du 9 septembre pour un prix de 499 € pour la version 8+128 Go et à 599 € pour 12+256 Go.