Les 4 meilleurs forfaits mobiles avec le maximum de data à petit prix

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile et souhaitez faire le plein de data ? Venez découvrir dans cet article le top 4 des forfaits mobiles proposant le maximum de data et sans engagement avec Cdiscount Mobile, NRJ Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom !

Cdiscount Mobile : 200Go à 9.99€ L'opérateur Cdiscount Mobile propose, jusqu'au 24 août prochain inclus, une offre limitée avec 200Go d'Internet en France pour la somme de 9.99€ par mois ! Ce tarif préférentiel court la première année d'abonnement avant de retrouver sa valeur initiale de 19.99€ par mois. En plus des 120€ d'économie, l'opérateur vous permet de communiquer comme bon vous semble où que vous soyez dans l'Union européenne* - DOM et Métropole inclus. Depuis cette dernière destination, vous pourrez utiliser jusqu'à 200Go d'Internet dont 15Go seront alloués à votre connexion depuis l'étranger* (UE/DOM). * pays de l'UE + la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein NRJ Mobile : 150Go à 8.99€ Chez NRJ Mobile, vous pouvez saisir le forfait 150Go pour la somme de 8.99€ par mois pendant 1 an si vous souscrivez avant le 24 août au soir ! Au terme des 12 premiers mois d'abonnement, le tarif du forfait 150Go s'élèvera à 22.99€ par mois, prix de base de ce dernier. Vous pouvez ainsi économiser mensuellement 14€, l'équivalent de 7 mois de forfait au tarif de base au bout de la première année. Cette offre vous propose 150Go d'Internet chaque mois en France, dont 15Go pour vous connecter lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne. Aussi, que vous soyez en France ou à l'étranger (UE/DOM), vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer. RED by SFR :200Go à prix réduit Jusqu'au 24 août prochain, RED by SFR met à disposition son forfait RED 200Go à prix réduit, sans condition de durée ! Ainsi, pour profiter de 200Go d'Internet en 4G, il vous faudra vous acquitter de 15€ par mois au lieu de 25€. Depuis la France métropolitaine, l'UE et les DOM, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans vous limiter. Concernant votre data, vous disposerez d'une enveloppe de 200Go en France et de 15Go à utiliser lors de vos séjours à travers l'UE et les DOM. L'opérateur vous offre avec ce forfait RED l'accès à SFR Cloud 100Go pour consulter et stocker l'ensemble de vos documents en toute tranquillité ! Bouygues Telecom : 200Go à moins de 15€ Chez Bouygues Telecom, sa série spéciale avec 200Go d'Internet est au prix de 14.99€ par mois, même après la première année d'abonnement ! Valable jusqu'au 24 août prochain, cette série spéciale s'accompagne d'un accès gratuit pendant 1 mois à B.tv ! Si ce service vous convient, vous pourrez continuer à en profiter pour la somme mensuelle supplémentaire de 3€, au lieu de 6€. Outre les 200Go proposés par la série spéciale B&You, vous pourrez apprécier les 20Go fournis par l'opérateur, dédiés à votre connexion à l'étranger (Europe/DOM), ainsi que la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis l'Europe.