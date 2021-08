Le 5 meilleurs forfaits mobiles à moins de 5€ par mois !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Vous allez à coup sûr trouver votre bonheur parmi notre sélection du moment : le top 5 des forfaits mobiles à maximum 5€ par mois ! Nous vous présentons ces offres promotionnelles sans engagement mises en avant par les opérateurs Cdiscount Mobile, Auchan Telecom, Bouygues Telecom, RED by SFR et NRJ Mobile.

Les offres mobiles à prix réduit la première année

L'offre limitée 5Go de Cdiscount Mobile

Avec Cdiscount Mobile, vous pouvez obtenir son offre limitée 5Go pour la somme de 1.99€ par mois pendant 1 an avant de retrouver le tarif mensuel initial, à savoir 7.99€. Valable jusqu'au 1er septembre, cette offre limitée vous permet de disposer de 5Go d'Internet en France, mais également depuis les pays de l'UE et les DOM.

Du côté des communications, vous pourrez profiter de l'illimité pour appeler comme pour envoyer vos messages depuis l'ensemble des zones précitées. L'opérateur ajoute la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein aux pays de l'UE prévus par votre forfait.

Le forfait 5Go de Auchan Telecom

Chez Auchan Telecom, vous pourrez choisir le forfait 5Go également au prix de 1.99€ par mois les 12 premiers mois d'abonnement. Au-delà, le montant de votre forfait vous coûtera chaque mois la somme de 7.99€, correspondant au tarif de base. Cette offre est également disponible jusqu'au 1er septembre prochain !

Vous pourrez profiter de 5Go d'Internet en France et utiliser cette enveloppe data également lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM. Depuis ces destinations comme depuis la France métropolitaine, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez.

Les offres mobiles à prix mini sans condition de durée

Bouygues Telecom, RED by SFR et NRJ Mobile vous proposent de profiter d'un forfait avec 5Go d'Internet en France à un tarif préférentiel valable sans condition de durée ! Quels que soit l'opérateur et le forfait choisis, vous aurez la possibilité de communiquer à votre guise aussi bien depuis la Métropole que depuis les DOM et les pays de l'Union européenne !

Bouygues Telecom

La série spéciale B&You à 4.99€ par mois vous offre 5Go d'Internet en France et depuis l'UE et les DOM. Tarif valable sans condition de durée, il vous faudra souscrire avant le 24 août pour en profiter. L'opérateur intègre à son forfait le service B.tv vous permettant d'accéder à plus de 70 chaînes à tout moment.

RED by SFR

Le forfait RED 5Go est au prix de 5€ par mois, même après la première année d'abonnement si vous vous décidez avant le 23 août ! Vous profiterez de 5Go d'Internet en France, mais également à l'étranger (UE/DOM) en plus de SFR Cloud 100Go, avantage proposé gratuitement par l'opérateur.

NRJ Mobile

De son côté, NRJ Mobile met à disposition jusqu'au 1er septembre son forfait 5Go qui coûtera la somme de 4.99€ par mois, même au-delà des 12 premiers mois d'abonnement ! Vous disposerez alors de 5Go en France et pourrez rester connecté en utilisant quelques gigas lors de vos séjours au sein de l'Union européenne.