Derniers jours pour profiter de la série Free 80Go !

Si vous n'avez pas encore profité de la nouvelle série Free 80Go, il est encore temps ! En effet, l'offre promotionnelle de Free Mobile à moins de 11€ prend fin mardi prochain. Venez la (re)découvrir dans cet article.

La nouvelle série Free

Jusqu'au mardi 24 août prochain, Free Mobile vous donne la possibilité de profiter de sa série Free 80Go au prix de 10.99€ par mois la première année d'abonnement ! Au terme de ce délai, votre forfait évoluera vers le forfait Free 5G, dont le tarif mensuel s'élèvera à 19.99€. Ce changement automatique de forfait s'accompagnera davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus élevée en France comme à l'étranger et une liste plus exhaustive de pays pour communiquer et vous connecter.

La série Free est sans engagement, vous permettant de résilier à tout moment votre abonnement et sans aucuns frais à prévoir. Aussi, cette offre promotionnelle est réservée aux nouvelles souscriptions et destinée aux personnes qui n'ont pas été abonnées au forfait Free au cours des 30 jours précédant la contractualisation de ce forfait.

Les garanties de la série Free 80Go

Avec la série Free, vous pourrez appeler et envoyer vos messages autant que vous le souhaitez depuis la France métropolitaine comme depuis les pays européens et les départements d'outre-mer, grâce à l'illimité. Depuis la Métropole, sachez que vous pourrez appeler sans vous limiter vers les DOM (hors Mayotte) et envoyer vos SMS vers l'ensemble des DOM à votre guise !

Concernant la data, en France vous disposerez de la Free WiFi en illimité ainsi que de 80Go d'Internet. Vous apprécierez également les 8Go pour rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM !

Pour résumer, la série Free vous offre :