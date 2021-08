Derniers jours pour profiter des offres B&You chez Bouygues Telecom !

À la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile ? Ça tombe bien, il reste encore quelques jours pour profiter des offres promotionnelles mises en avant par l'opérateur Bouygues Telecom ! Nous vous les présentons dans cet article.

Les offres promotionnelles B&You

L'opérateur Bouygues Telecom a lancé depuis la fin du mois de juin des séries spéciales bénéficiant d'un tarif avantageux, valable même après la première année d'abonnement ! Elles prennent fin ce mardi 24 août et sont une exclusivité web !

Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de votre forfait B&You dès que vous le souhaitez et sans frais. De 5Go à 200Go d'Internet en France, vous apprécierez de pouvoir communiquer à votre convenance grâce à l'illimité, que vous soyez en France métropolitaine, en Europe ou dans les DOM ! Plus précisément, depuis la Métropole, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS sans compter vers l'ensemble des départements d'outre-mer.

Forfaits B&You : de 5Go à 200Go

Le forfait mobile idéal pour les petites consommations et les petits budgets est le forfait B&You 5Go. Au prix de 4.99€ par mois, vous pourrez utiliser les 5Go d'Internet depuis la France comme depuis les pays européens et les DOM. Le service B.tv est inclus à titre gratuit dans ce forfait.

Pour bénéficier davantage de data, vous pouvez opter pour le forfait B&You 100Go pour la somme de 11.99€ par mois. Ainsi, vous disposerez de 100Go d'Internet en France, dont 15Go pour rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM. Vous pouvez également choisir le forfait B&You 200Go qui coûte 14.99€ par mois. Il vous offre 200Go d'Internet en France et 20Go utilisables lors de vos séjours en Europe et dans les DOM (inclus dans votre enveloppe globale).

Pour celles et ceux qui apprécient particulièrement la 5G, il existe également une série spéciale 5G ! Au prix fixe de 24.99€ par mois, vous disposerez en effet de 130Go d'Internet en 4G/5G lorsque vous vous trouvez en France métropolitaine et pourrez surfer sur le net à hauteur de 20Go chaque mois lorsque vous séjournez au sein des pays européens ou des DOM. Un délai supplémentaire vous est laissé pour saisir cette offre puisqu'elle prend fin le 31 août !

L'opérateur précise que les consommations data à l'étranger doivent rester raisonnables, et ce, pour chacun de ses forfaits B&You.

Par ailleurs, sachez qu'avec ces trois derniers forfaits, l'opérateur vous donne gratuitement accès au service B.tv pendant 1 mois ! Si vous souhaitez continuer à en profiter, il vous faudra verser 3€/mois supplémentaires chaque mois, au lieu de 6€.

Pour résumer, vous avez le choix parmi quatre séries spéciales :