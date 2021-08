Derniers jours pour profiter des forfaits avec 200Go d'Internet chez RED by SFR et Bouygues Telecom !

Envie de faire le plein de data pour votre nouveau forfait mobile ? C'est possible avec les offres promotionnelles de RED by SFR et de Bouygues Telecom ! 200Go d'Internet au tarif avantageux sans condition de durée, c'est ce qui vous attend si vous vous décidez avant demain soir ! Nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR : son forfait RED 200Go à prix réduit

L'opérateur a lancé de nouvelles offres depuis quelques jours permettant de profiter de forfaits mobiles à prix mini et à prix réduit, même après la première année de souscription, avec de 5Go à 200Go ! Ces offres promotionnelles sont valables jusqu'à demain soir, 23h59 !

Les personnes intéressées par le maximum de data, apprécieront donc le forfait RED 200Go bénéficiant d'une réduction mensuelle de 10€, sans condition de durée ! Vous pouvez ainsi réaliser jusqu'à 120€ d'économie chaque année avec ce forfait en promotion.

Si vous souscrivez à ce forfait, vous pourrez vous connecter à hauteur de 200Go en France et rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer grâce aux 15Go dédiés à cet usage.

Du côté des communications, vous pourrez communiquer sans vous limiter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM) ! Depuis la Métropole, les conditions de communications se présentent comme suit :

appels illimités vers les numéros métropolitains et les DOM, hors Mayotte,

SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

De plus, l'opérateur vous offre l'accès à SFR Cloud 100Go pour que vous puissiez stocker et consulter vos documents en toute sérénité et à tout instant !

Bouygues Telecom : son forfait B&You 200Go à moins de 15€

Bouygues Telecom, de son côté, a également mis à disposition des séries spéciales permettant de profiter de belles garanties à un prix préférentiel, valable sans condition de durée ! Pour en bénéficier, il vous faudra souscrire avant demain soir, minuit !

La série spéciale avec le maximum de data est le forfait B&You 200Go. Il coûte la somme exceptionnelle de 14.99€ par mois et vous offre jusqu'à 200Go d'Internet en France ! Les voyageurs et voyageuses pourront utiliser jusqu'à 20Go pour se connecter lors des déplacements et séjours à travers l'Europe et les départements d'outre-mer. Notez que l'usage de cette data à l'étranger sera décompté de votre enveloppe globale.

En termes de communications, vous bénéficierez bien entendu de l'illimité depuis les pays européens et les départements d'outre-mer comme en France métropolitaine. Depuis cette dernière destination, vous pourrez communiquer comme suit :

appels et SMS illimités vers les numéros métropolitains et les DOM,

MMS illimités vers les numéros métropolitains

En bonus, l'opérateur vous permet de profiter pendant 1 mois et gratuitement de B.tv pour accéder à plus de 70 chaînes, dès que vous le souhaitez. Si vous appréciez ce service, vous pourrez continuer à l'utiliser au-delà de ce délai. Pour ce faire, il vous faudra verser la somme supplémentaire de 3€ par mois (au lieu de 6€).