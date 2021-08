Le Pixel 5a de Google est officiel, mais ne sera pas proposé en France

Alors que certains pensaient à une annonce le 26 août et d’autres le 18, ce sont les seconds qui ont vu juste puisque le géant américain vient d’officialiser son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Pixel 5a. Malheureusement, il ne sera disponible que pour les marchés étasuniens et japonais.

Le smartphone Google Pixel 4a 5G a quelques mois maintenant et Google vient tout juste d’annoncer la commercialisation de son successeur, le Pixel 5a avant l’arrivée prochaine des modèles plus haut de gamme, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En attendant, le géant américain va donc étoffer son offre sur le segment du milieu de gamme avec un appareil qui ressemble comme deux gouttes d’eau à son aîné, le Pixel 5 présenté en fin d’année dernière, et ce, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Plusieurs composants partagés avec le Pixel 5

En effet, la fiche technique du Google Pixel 5a est calquée sur celle du Pixel 5. Il est animé par la même puce, un Snapdragon 765G que l’on trouvait déjà au sein du Pixel 4a 5G qui profitait de 6 Go de RAM, comme le Pixel 5a à la différence du Pixel 5 qui propose 8 Go de mémoire vive. Le Pixel 5a reprend les mêmes objectifs photo que le Pixel 5, à savoir un capteur principal de 16 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 12 mégapixels à l’arrière et d’un objectif de 8 mégapixels à l’avant. L’écran du Pixel 5a s’appuie sur une dalle OLED, comme le Pixel 5, mais offre une fréquence moindre puisqu’elle n’est que de 60 Hz contre 90 Hz pour son aîné. Toutefois, la surface d’affichage est un peu plus grande avec 6,34 pouces en diagonale contre 6 pouces pour le Pixel 5.

Une plus grande batterie mais plus de charge sans fil

Le Pixel 5a devrait être plus autonome avec une batterie de 4680 mAh contre 4080 mAh mais il perd la capacité de charge sans fil et un niveau de certification IP passant de l’IP68 à l’IP67. Notez la présence d’un port audio jack 3,5 mm et un poids supérieur de 34 grammes pour le Pixel 5a. Disponible pour un prix de 449 dollars, le smartphone Google Pixel 5a est donc réservé pour le Japon et les États-Unis, car le géant américain n’a pas réussi à produire assez d’appareils à cause de la pénurie de composants. Il ne sera donc pas disponible pour le marché français.