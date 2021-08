Vivo V21 ou Samsung Galaxy A72, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone mais vous hésitez encore entre le Vivo V21 5G et le Samsung Galaxy A72 ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Si on connaît bien la marque Samsung qui propose de très nombreux appareils électroniques de la télévision en passant par les montres connectées jusqu’à l’électroménager en passant bien entendu par les smartphones, c’est un peu moins le cas de la marque Vivo. Pourtant, celle-ci est particulièrement bien implantée en Chine. Vivo est à l’origine de plusieurs concepts et innovations technologiques dont le lecteur d’empreinte digitale sous l’écran aujourd’hui utilisé par tous les fabricants sur leur appareil ou encore la caméra jaillissante (caméra pop-up), par exemple. La marque est encore très jeune en France puisqu’elle est arrivée seulement en octobre 2020. Elle revendique une place dans le top 5 des constructeurs de smartphones à travers le monde avec, selon Vivo, plus de 400 millions d’utilisateurs.

Des selfies avec un capteur de 44 ou de 32 mégapixels ?

Le smartphone Vivo V21 5G a été pensé pour offrir de belles photos en selfie notamment en s’appuyant sur un capteur de 44 mégapixels avec stabilisateur optique installé derrière le poinçon au niveau de l’écran. Le Samsung Galaxy A72 n’est pas en reste avec un capteur de 32 mégapixels mais qui n’est pas stabilisé optiquement et donc plus sensible aux bougés. Sinon, à l’arrière, c’est le Samsung qui est le mieux équipé avec une configuration 64+12+8+5 mégapixels contre 64+8+2 mégapixels pour le Vivo V21 5G. Le Samsung a également un autre avantage sur le Vivo, c’est la capacité de sa batterie de 5000 mAh contre 4000 mAh mais le V21 5G se charge plus rapidement que le mobile sud-coréen.

Un côté plus classe avec le Vivo

Le Samsung Galaxy A72 est proposé en violet, blanc, bleu ou noir, tous mat alors que le Vivo V21 5G est décliné en noir brillant et bleu avec des reflets colorés plus haut de gamme. Ses formes sont moins arrondies que le smartphone Samsung. Il est aussi plus fin puisqu’il mesure 7,3 mm contre 8,4 mm pour le Galaxy A72. Il est aussi plus léger avec 176 grammes sur la balance contre 203 grammes. Il est compatible avec les réseaux 5G ce qui n’est pas le cas du Galaxy A72 mais n’a pas de prise audio jack 3,5 mm présente sur le Samsung. Il n’est pas certifié IP67, comme le Galaxy A72 et profite d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Enfin, notez que techniquement, le Vivo V21 5G propose des performances supérieures à celles offertes par le Samsung Galaxy A72 puisqu’il intègre une puce Dimensity 800U avec 8 Go de mémoire vive contre un Snapdragon 720G avec 6 Go de RAM. Ils sont disponibles avec 128 Go d’espace de stockage interne et avec la possibilité d’étendre cette capacité avec une carte mémoire micro SD.