Xiaomi Redmi Note 10 contre Vivo Y52, lequel est le meilleur ?

Vous hésitez entre l’un des derniers nés de la série Xiaomi Redmi Note 10 et le Vivo Y52 ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous aider à faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

D’un point de vue purement esthétique, les deux mobiles Xiaomi Redmi Note 10 et Vivo Y52 5G proposent des lignes assez similaires. Le Xiaomi est décliné en blanc, noir ou vert alors que le Vivo est proposé en noir ou en bleu avec de très beaux reflets. Des deux, c’est le Redmi Note 10 qui est le plus léger avec seulement 179 grammes sur la balance contre 193 grammes pour le Vivo Y52 5G. C’est aussi le plus fin avec une épaisseur de 8,29 mm contre 8,5 mm pour le Y52 5G. Ils profitent d’une batterie de 5000 mAh et 5020 mAh avec surtout, la possibilité de recharge à 33 watts pour le mobile Xiaomi contre 18 watts, donc moins rapide pour le Vivo.

Performances : avantage au Vivo

Le Vivo Y52 5G est équipé d’une puce Mediatek Dimensity 700 qui est plus performante que le Soc Snapdragon 678 installé dans le Redmi Note 10, ne serait-ce que parce qu’il est gravé en 7 nm contre 11 nm et que sa fréquence d’horloge est plus élevée supportant aussi une bande passante mémoire plus importante que le concurrent Qualcomm. Tous les deux profitent de 4 Go de mémoire vive. Ils sont dotés d’un espace mémoire interne de 128 Go avec la possibilité d’étendre cette capacité sur le Vivo Y52 5G mais pas sur le Xiaomi. Ce dernier dispose d’un écran plus gratifiant car s’appuyant sur une dalle AMOLED alors qu’il s’agit d’un écran LCD sur le Vivo. Le Y52 5G propose une surface d’affichage cependant légèrement plus grande de 6,58 pouces en diagonale contre 6,43 pouces pour le Redmi Note 10. Ils ne supportent pas le HDR et offrent une fréquence de 60 Hz.

Qui de la connectivité et des capteurs photo ?

Pour la connectivité, le Vivo Y52 5G est compatible avec les réseaux 5G ce qui n’est pas le cas du Redmi Note 10. Tous les deux disposent de la technologie NFC et d’une prise audio jack sachant que le Xiaomi est certifié Hi-Res pour diffuser de la musique en haute qualité. Notez aussi la présence d’un émetteur infrarouge qui permet de le transformer en une télécommande universelle. Certifié IP53, il peut résister aux éclaboussures, ce qui n’est pas le cas du Y52 5G. Enfin, pour la partie photo, le Redmi Note 10 est légèrement mieux équipé avec un capteur principal de 48 mégapixels, ce qui est aussi le cas du Vivo Y52 5G mais il y a également un capteur de 8 mégapixels en plus sur le Xiaomi qui est dédié aux photos ultra grand-angle. Les deux smartphones sont aussi dotés de deux capteurs de 2 mégapixels pour l’optimisation et les photos macro. Pour les selfies, le Redmi Note 10 a aussi une petite avance puisque son capteur embarque plus de pixels que le Vivo Y52 5G, soit 13 mégapixels contre 8 mégapixels.