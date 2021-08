La série de smartphones realme GT s’étoffe avec deux nouveaux compétiteurs : realme GT Master Edition et realme GT Explorer Master Edition

Avant l’été, la société realme lançait sa nouvelle série de smartphones, realme GT avec un premier modèle compatible 5G à partir de seulement 399 € pour les premiers servis embarquant des composants malgré tout très performants. Aujourd’hui, il est rejoint par deux nouveaux mobiles, le realme GT Master Edition et le realme GT Explorer Master Edition dont voici tous les détails.

La société realme tente de proposer des smartphones particulièrement abordables, mais qui font le minimum de compromis concernant leurs composants afin de proposer la meilleure expérience mobile possible. Le realme GT s’inscrit parfaitement dans cette stratégie avec une fiche technique alléchante pour un prix limité et tout à fait raisonnable. Il semble que l’appareil remporte un vif succès commercial et plus généralement, realme revendique la vente de 100 millions d’unités (tous modèles confondus) à travers le monde, soit une très belle progression depuis son arrivée sur ce marché. Aujourd’hui, le fabricant vient d’annoncer l’introduction de deux nouveaux modèles de la série GT, le realme GT Master Edition et le realme GT Explorer Master Edition.

realme GT : Une partie du voile déjà levé

Le realme GT Master Edition a fait, début juillet, l’objet d’une petite indiscrétion de la part du vice-président de la marque dévoilant les contours du futur mobile. Comme cela était pressenti, il profite d’un design particulier. En effet, realme a collaboré avec le designer industriel Naoto Fukasawa pour concevoir la série GT Master Edition. Ce dernier s’est inspiré d’un objet du quotidien : la valise qui symbolise parfaitement la mobilité dont est capable un smartphone. Il en résulte une forme unique et très originale à l’arrière faisant penser à la grille ondulante d’une valise. Le revêtement est en cuir végan ce qui rehausse le niveau de finition et marque définitivement le caractère haut de gamme du smartphone.

Deux mobiles, mais chacun son Soc

Techniquement, le realme GT Explorer Master Edition est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 870 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive. Le realme GT Master Edition profite d’un Soc Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de RAM. Ils sont dotés de la même chambre de refroidissement que le premier realme GT permettant de limiter la température à l’intérieur de l’appareil afin de lui assurer un fonctionnement optimal, quelle que soit l’application en cours d’exécution, y compris pour les jeux. Un mode GT, booster de performances est également inclus ainsi que la possibilité d’utiliser de la mémoire interne comme RAM en cas de besoin, via la fonction GT Virtual RAM. Les deux mobiles profitent d’un écran AMOLED incurvé avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 480 Hz, idéal pour la réactivité. Ils supportent le HDR10+. Il y a deux haut-parleurs avec une compatibilité Dolby Atmos.

Des objectifs photo déjà vus sur d’autres mobiles d’autres marques

Pour la partie photo, le realme GT Explorer Master Edition est équipé d’un module principal Sony IMX766 de 50 mégapixels que l’on trouve aussi dans le OnePlus Nord 2, le Oppo Find X3 Pro ou le tout récent Honor Magic3 Pro, par exemple, avec stabilisateur optique. Le realme GT Master Edition se contente d’un capteur principal de 64 mégapixels. Pour se prendre en selfie, on peut sur un objectif Sony IMX615 de 32 mégapixels que l’on peut voir sur la série des Oppo Find X3, par exemple, mais aussi sur le OnePlus Nord 2. Notez que realme propose une fonction photographie de rue dans l’application Caméra qui permet de faire une mise au point fixe et d’appliquer des filtres de cette situation. Ils sont tous les deux dotés d’une batterie d’une capacité de 4300 mAh supportant la charge rapide 65 watts.

Pour le moment, realme a seulement annoncé les prix pour le marché US. Les tarifs pour la France ainsi que la date de disponibilité seront dévoilés début septembre. Le realme GT Master Edition est proposé à 399 dollars pour la version 6+128 Go et à 449 dollars pour 8+256 Go. Le realme GT Explorer Master Edition est disponible pour 499 dollars pour la version 8+128 Go et pour 549 dollars pour 12+256 Go.