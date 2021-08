Les caractéristiques du prochain Samsung Galaxy A03s sont connues, tous les détails

Le constructeur sud-coréen Samsung a travaillé sur un modèle d’entrée de gamme. Il s’agit du Galaxy A03s qui est déjà proposé sur le site indien du fabricant. En voici tous les détails avant une annonce, peut-être pour le marché européen et plus particulièrement pour la France.

Le smartphone Samsung Galaxy A03s est destiné à remplacer le Galaxy A02s qui a été officialisé en février dernier. Il entend séduire un public aussi large que possible grâce à un prix minimum, mais cela implique également un certain nombre de compromis au niveau de sa fiche technique. Ainsi, il est équipé d’un écran LCD de 6,5 pouces affichant une faible définition de 720x1600 pixels. Il est animé par une batterie d’une capacité de 5000 mAh ce qui devrait lui permettre de tenir deux jours avec une seule charge. En outre, on peut compter sur la présence d’une puce Mediatek Helio P35 qui a déjà largement fait ses preuves, mais n’est pas non plus un foudre de guerre en termes de performances. Le Galaxy A03s est décliné avec 3 ou 4 Go de mémoire vive avec différentes capacités de stockage interne : 32, 64 ou 128 Go. Il y a un emplacement pour les cartes mémoires micro SD afin d’augmenter significativement l’espace pour l’enregistrement de photos, par exemple.

Des caractéristiques très proches du Galaxy A02s

La partie photo, justement reprend celle disponible sur le Galaxy A02s, soit un capteur principal de 13 mégapixels qui est accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels chacun. Comme le A02s, il y a un objectif de 5 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Notez la possibilité d’enregistrer des vidéos avec une définition Full HD 1080p à 30 images par seconde. L’appareil peut supporter simultanément deux cartes SIM et une carte mémoire. Il est compatible 4G et propose du Wi-Fi n ainsi que du Bluetooth 5.0. Il n’y a pas de NFC. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton marche/arrêt pour identifier formellement son propriétaire. Le mobile mesure 164,2x75,9x9,1 mm pour un poids de 196 grammes. Il est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle One UI 3.0 développée par le constructeur.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Samsung n’a pas encore communiqué officiellement sur la disponibilité du Galaxy A03s en France et ni son prix qui devrait, de toute façon, être bien inférieur à 200 €.