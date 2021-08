Smartphones gaming, Asus met la barre encore plus haute avec les nouveaux ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro

Après la sortie du smartphone gaming Asus ROG Phone 5, le constructeur taïwanais enfonce le clou avec l’arrivée prochaine des nouveaux ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro dotés du processeur overclocké Qualcomm Snapdragon 888+. En voici tous les détails.

Avec son mobile racé pour les jeux vidéo, le ROG Phone 5, Asus mettait déjà la barre très haute en termes de performances et d’ergonomie à destination des joueurs les plus exigeants sur smartphone. Mais avec les deux nouveaux ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro, le fabricant va encore plus loin. Destiné à remplacer le ROG Phone 5 lorsqu’il n’y aura plus de stock, ces deux appareils sont dans l’exacte continuité du premier, mais apportent tout de même quelques améliorations.

De meilleures performances encore

La première optimisation que l’on trouve à la fois sur le ROG Phone 5s et sur le ROG Phone 5s Pro, c’est son processeur. En effet, ceux-ci profitent de la puce Qualcomm Snapdragon 888+, une version overclockée du Snapdragon 888 présent sur de nombreux modèles haut de gamme chez plusieurs constructeurs. Le Snapdragon 888+ est, pour l’instant, annoncé sur le Xiaomi Mix 4, le Honor Magic3 Pro et le Honor Magic3 Pro+. Il bénéficie d’une fréquence d’horloge plus élevée que le Snapdragon 888, à savoir 3 GHz au lieu des 2,84 GHz afin d’offrir de meilleures performances.

Du mieux aussi pour l’écran

Parallèlement, le constructeur a également amélioré le taux d’échantillonnage tactile de l’écran qui monte jusqu’à 360 Hz contre 300 Hz sur l’actuel ROG Phone 5 et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz a aussi été ajouté ce qui permet à l’utilisateur de choisir entre 60, 90, 120 ou 144 Hz, selon ses usages et la consommation de batterie souhaitée. L’écran est toujours basé sur une dalle AMOLED de 6,78 pouces. Le ROG Phone 5s est décliné avec 8, 12, 16 ou 18 Go de mémoire vive alors que le ROG Phone 5s Pro est proposé avec 18 Go de RAM. Ce dernier profite aussi d’un écran ROG Vision en couleurs, à l’arrière ainsi que deux zones tactiles supplémentaires. Le ROG Phone 5s, quant à lui, se contente du logo ROG animé par des LED RVB.

Asus ROG Phone 5 acheter au meilleur prix Rakuten

589,56 € Rakuten

Fnac Marketplace 652,00 € acheter Fnac Marketplace

Fnac 699,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Pour le moment, Asus n’a pas encore communiqué sur les dates de disponibilité ni sur les prix respectifs de ces deux nouveaux mobiles, mais certains pensent qu’ils ne seront pas beaucoup plus chers que l’actuel ROG Phone 5 dont le prix de départ est de 799 €.