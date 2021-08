Exceptionnel : L’iPhone 12 passe aujourd’hui sous les 720€

Avant la rentrée 2021, le prix de l’iPhone 12 est en chute libre ! Il est possible d’acheter le célèbre smartphone Apple à moins de 720€. C’est le meilleur moment de changer son téléphone et de craquer pour le haut de gamme de chez Apple.

Le prix de l’iPhone 12 passe 909€ à 719€

Vous avez envie de vous faire plaisir avec un nouveau smartphone haut de gamme pour la rentrée 2021 ? Vous allez être ravis d’apprendre que le prix de l’iPhone 12 est en chute libre en ce moment chez Rakuten. Il est affiché au prix de 719€ au lieu de 909€. Ainsi, vous pouvez faire 190€ d’économie en achetant un iPhone 12 aujourd’hui. Cette remise est assez incroyable ! Ne passez pas à côté.

L’iPhone 12 concerné par cette offre exceptionnelle est doté d’un espace de stockage de 64Go et est de couleur noire. D’autres couleurs et des modèles avec des espaces de stockage plus important sont également en promotion sur le site de Rakuten. Vous êtes sûrs de trouver l’iPhone qui vous convient. De plus, en l’achetant chez Rakuten vous pouvez bénéficier d’une livraison gratuite et rapide ainsi que d’une cagnotte de 21.57€ sur votre prochain achat. Pour profiter de cette remise différée, il vous suffit de rejoindre le Club R. Cette adhésion est gratuite.

Pourquoi choisir l’iPhone 12 ?

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme, vous hésitez peut-être en plusieurs modèles. Nous avons comparé dans un article précédent les performances et caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 11, du Samsung Galaxy S21 et de l’iPhone 12. L’iPhone 12 bénéficie des toutes dernières technologies du constructeur Apple. Ce smartphone est équipé d’un écran Super Retina XDR sur une dalle Oled de 6.1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il est compatible Dolby vision. Il embarque la toute dernière puce Apple A14 Bionic associée à 4Go de RAM et un espace de stockage de 64Go.

Côté photo, il est équipé de deux capteurs photo de 12 Mpx. Les versions Pro et Pro Max bénéficient de 3 capteurs et d’un scanner Lidar. Pour la partie vidéo, l’iPhone 12 est le seul capable d’enregistrer des séquences au format Dolby Vision. Cet iPhone est alimenté par une batterie de 2815 mAh compatible avec la charge sans fil 15W.