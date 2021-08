Les smartphones Oppo A54 et Oppo A94 vendus moins chers en pack, avec des accessoires offerts, que seuls !

La rentrée 2021 approche à grand pas ! C’est l’occasion de changer de smartphone en profitant des bons plans du moment. Les deux smartphones Oppo A54 et A94 sont vendus à prix très avantageux chez Fnac et Boulanger actuellement. Ils sont proposés en pack avec des accessoires au même prix que le téléphone seul ! On vous dit tout dans cet article.

L’Oppo A54 + étui + protection d’écran à 229€ seulement !

Pour un budget inférieur à 250€, vous pouvez vous offrir l’Oppo A54. Proposé dans un pack contenant également un étui Folio Flip Cover adapté et une protection d’écran en verre trempé, il est affiché à 229€ seulement chez Fnac. Vous le trouverez au même prix dans d’autres enseignes concurrentes mais le smartphone sera vendu seul. Vous devrez ajouter à votre budget l’achat d’un étui et d’un verre trempé pour protéger votre nouveau smartphone Oppo des chocs et des chutes. L’étui seul vaut 24.99€ et le verre trempé vaut 7.95€. Economisez ainsi 33€ environ.

L’Oppo A54 en promotion actuellement est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque une puce Snapdragon 480 épaulée par 4Go de RAM et un espace de stockage de 64Go. Il offre des performances tout à fait raisonnables pour son prix. Il est doté de 4 capteurs photo dont un capteur grand-angle de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur noir et blanc de 2 mégapixels. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh.

L’Oppo A94 5G + écouteurs sans fil à 319€ seulement chez Boulanger

Si vous avez un budget de 300€ environ pour changer de smartphone, nous vous conseillons l’Oppo A94 compatible 5G. Pour la rentrée 2021, l’enseigne Boulanger le propose en pack exclusif. Pour le prix de 319€ obtenez l’Oppo A94 plus en cadeau des écouteurs Enco Air sans fil d’une valeur de 59.99€. Vous trouverez l’A94 au même prix dans d’autres enseignes mais le smartphone sera vendu seul, sans écouteurs. Boulanger vous fait ici un joli cadeau !

Pour tout savoir de ce smartphone, consultez vite notre test de l’Oppo A94 5G. Il a été testé et pris en main par nos équipes afin de vous dévoiler ses petits secrets. Découvrez tout de ses caractéristiques techniques et de ses performances. L’Oppo A94 est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces. Il embarque une puce Mediatek Dimensity 800U épaulée par 8Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128Go. Il est doté de 4 capteurs photo dont un grand-angle principal de 48 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et monochrome de 2 mégapixels. Il est alimenté par une batterie de 4310 mAh.