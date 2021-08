Les iPhone 13 n’auraient pas de capteur Touch ID, mais seulement Face ID pour s’identifier face à eux

Apple devrait prochainement présenter ses nouveaux smartphones iPhone 13 et une question reste en suspens (mais pas que), celle qui concerne l’intégration d’un capteur d’empreinte sous l’écran, la suite logique du bouton Touch ID. Il semble que cela ne soit pas pour cette série 13, mais plutôt pour l’année prochaine.

Le mois de septembre devrait voir la présentation officielle des nouveaux iPhone 13 par Apple. Mais déjà en 2019, certains pensaient que le fabricant allait proposer un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran remplaçant la fameuse touche Touch ID permettant à son propriétaire de s’identifier de manière biométrique pour déverrouiller le mobile. C’est actuellement une solution particulièrement répandue chez tous les autres constructeurs de smartphones tandis que certains proposent une intégration au niveau du bouton d’alimentation, sur le profil, pour les téléphones portables les plus abordables. L’année 2021 était pressentie pour être celle de l’arrivée de cette technologie chez la marque américaine, mais visiblement, il semble que cela ne soit pas le cas et qu’il faille encore attendre au moins un an pour en profiter.

iPhone 13 : Face ID, un système déjà très sûr

Actuellement, les iPhone utilisent la technologie Face ID, jugée extrêmement sûre pour le déverrouillage. Avec la pandémie qui touche le monde entier depuis maintenant un peu plus d’un an et demi et étant obligé de porter un masque dans de très nombreux lieux, il était assez logique de penser qu’Apple pourrait s’orienter vers une reconnaissance de l’empreinte digitale plutôt que de continuer à développer sa fonction de reconnaissance faciale. Plusieurs tests avaient même appuyé cette théorie, mais le site Bloomberg publie un billet dans sa dernière newsletter confirmant les essais, mais disant également que la technologie ne sera pas mise en œuvre cette année. En janvier, un rapport du Wall Street Journal prévoyait pourtant qu’Apple envisageait d’intégrer à la fois Face ID et Touch ID sur ces prochains smartphones.

Une mise à jour modeste pour les iPhone 13

L’auteur de l’article de Bloomberg pense qu’Apple est plus investi dans la technologie Face ID et qu’il finira par l’intégrer derrière l’écran comme on commence à voir des capteurs photo sous la surface d’affichage à l’image du ZTE Axon 30, du Xiaomi Mix 4 ou du Samsung Galaxy Z Fold 3, par exemple. En outre, il semble que l’encoche prévue pour l’intégration soit réduite sur l’iPhone 13 grâce à un haut-parleur déplacé vers le cadre supérieur. Quoiqu’il en soit, la série est attendue très prochainement de manière officielle. Elle devrait être une mise à jour assez modeste des modèles actuels avec, pense-t-on une nouvelle puce Apple Bionic A15, des batteries avec une capacité plus importante, des capteurs photo plus gros, des écrans 120 Hz et une option de stockage pouvant atteindre 1 To.