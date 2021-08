Le Nokia G50 5G dévoilé dans une vidéo avant son lancement officiel

Le prochain smartphone Nokia G50 5G est attendu, mais aucune annonce officielle n’a pour le moment été prévue. C’est par une vidéo mise en ligne accidentellement que l’on peut en voir quelques détails. Merci Nokia Mobile France.

Un nouveau smartphone de la marque Nokia est attendu dans les prochaines semaines sur le segment de l’entrée de gamme. Il devrait s’agir du Nokia G50 5G. Au passage, notez la dénomination qui peut prêter à confusion avec celle du récent Motorola Moto G50 annoncé par le constructeur américain… Le Nokia G50 5G vient de faire l’objet d’une mise en ligne accidentelle sur le compte Instagram de Nokia Mobile France dévoilant son design et ses deux déclinaisons.

Une vidéo postée trop tôt

C’est effectivement sur le compte Instagram de Nokia Mobile France que plusieurs utilisateurs du réseau social ont pu voir une très courte vidéo du prochain Nokia G50 5G. La vidéo n’est plus disponible, car rapidement retirée, mais certains ont tout de même le temps de la télécharger. Elle met en scène trois mobiles de la marque montant doucement du bas de l’écran vers le milieu pour s’y arrêter. Elle présente ainsi le design du Nokia G50 5G avant même son annonce officielle attendue dans les prochaines semaines.

Triple capteurs photo, deux finitions et les autres caractéristiques attendues

On peut donc voir les façades avant et arrière de l’appareil. Au-dessus de l’écran, il y a une encoche qui abrite un capteur photo frontal pour se prendre en selfie et à l’arrière, trois capteurs photo intégrés dans un cercle qui contient également le flash. Il semblerait que l’objectif principal soit un modèle de 48 mégapixels. Le lecteur d’empreinte digitale est installé au niveau du bouton d’alimentation. L’appareil serait donc compatible 5G et profiterait d’une large autonomie. On peut voir les deux finitions : sable ou bleu. D’autres rumeurs font état d’un équipement basé sur une puce Qualcomm Snapdragon 480 qui serait associée à 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage interne. Certains pensent, pour cette configuration, à un prix de 240 € environ ce qui en ferait l’un des smartphones 5G les plus abordables du marché actuellement.