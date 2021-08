Les caractéristiques du futur Xiaomi Mi 11T Pro : Snapdragon 888 et charge à 120 watts

La marque Xiaomi a l’habitude de proposer deux déclinaisons d’un modèle chiffré à l’image des derniers Xiaomi Mi 10 et Mi 10T et de leurs différentes versions Lite, Pro, etc. Il semble que les caractéristiques du futur Mi 11T Pro mais aussi celles du Mi 11T aient été mise à jour. En voici tous les détails.