Le Prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro chute de 279€ à 239€ chez Amazon

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est actuellement en promotion chez Amazon. Avec une remise de -14% son prix chute à 239€. C’est le bon moment pour se faire plaisir avant la rentrée de septembre 2021 avec un smartphone pas cher et performant !

Economisez 40€ en achetant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro chez Amazon

Pour bien commencer cette rentrée 2021, faites-vous plaisir avec un nouveau smartphone. Pour ne pas vous ruinez, intéressez-vous au Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Il est en promotion en ce moment et au prix le moins cher chez Amazon. Son prix passe de 279€ à 239.90€ seulement ! En l’achetant dès aujourd’hui, vous pouvez économiser 40€ car il profite d’une remise immédiate de -16%. Si vous faites partie ou si vous souhaitez rejoindre le club Amazon Prime, un paiement en 4 fois sans frais vous sera proposé. Avec la rentrée qui approche, cela peut vous permettre d’étaler cette dépense son déstabiliser votre budget.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro concerné par l’offre promotionnelle est de couleur bronze et possède 64Go d’espace de stockage ainsi que 6Go de RAM. D’autres coloris et des modèles avec un espace de stockage interne plus important sont également disponibles.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro : un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix

Dans la famille des Xiaomi Redmi Note 10 disponibles depuis mars 2021, on trouve le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Il s’agit du modèle le plus premium de la série. Il est équipé d’un écran Amoled de 6.67 pouces affichant en Full HD+. Il bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il offre ainsi une belle fluidité de navigation. Le Redmi Note 10 Pro embarque une puce Qualcomm Snapdragon 732G épaulée par une mémoire vive de 6Go et d’un espace de stockage interne de 64Go. Il s’agit de la configuration du modèle proposé en promotion.

Côté photo, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est équipé de 4 capteurs photo dont un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. A l’avant, un capteur frontal de 16 Mpx a été installé pour la réalisation des selfies. Ce smartphone Xiaomi est alimenté par une batterie puissante de 5 020mAh et est compatible avec la charge rapide 33W.